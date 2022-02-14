Лукашенко анонсировал переговоры с Путиным в ближайшее время
- РИА Новости
Как пишет БЕЛТА, об этом белорусский лидер заявил на встрече с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом.
«Мы в ближайшее время встретимся (с Путиным. — RT) и примем решение, когда, в какие сроки, по какому графику выводить отсюда Вооружённые силы Российской Федерации», — сказал Лукашенко.
12 февраля Путин обсудил с Лукашенко ситуацию с реакцией США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности.
Уточняется, что лидеры также договорились о дальнейших личных контактах.