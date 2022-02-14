Лукашенко анонсировал переговоры с Путиным в ближайшее время

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует в ближайшее время встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.
Лукашенко анонсировал переговоры с Путиным в ближайшее время
  • РИА Новости

Как пишет БЕЛТА, об этом белорусский лидер заявил на встрече с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом.

«Мы в ближайшее время встретимся (с Путиным. — RT) и примем решение, когда, в какие сроки, по какому графику выводить отсюда Вооружённые силы Российской Федерации», — сказал Лукашенко.

12 февраля Путин обсудил с Лукашенко ситуацию с реакцией США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности.

Уточняется, что лидеры также договорились о дальнейших личных контактах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить