Лукашенко анонсировал переговоры с Путиным в ближайшее время

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует в ближайшее время встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как пишет БЕЛТА, об этом белорусский лидер заявил на встрече с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом.

«Мы в ближайшее время встретимся (с Путиным. — RT) и примем решение, когда, в какие сроки, по какому графику выводить отсюда Вооружённые силы Российской Федерации», — сказал Лукашенко.

12 февраля Путин обсудил с Лукашенко ситуацию с реакцией США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности.

Уточняется, что лидеры также договорились о дальнейших личных контактах.