Путин и Лукашенко обсудили ответы США и НАТО на предложения России по безопасности

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Президент России Владимир Путин обсудил с белорусским лидером Александром Лукашенко ситуацию с реакцией США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности.
Путин и Лукашенко обсудили ответы США и НАТО на предложения России по безопасности
  • AP

«Рассмотрены некоторые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также ситуация вокруг реакции США и НАТО на российские предложения по выработке долгосрочных международно-правовых гарантий безопасности России», — сообщает пресс-служба Кремля.

Уточняется, что лидеры также договорились о дальнейших личных контактах.

Ранее глава Минобороны Великобритании сообщил о готовности обсудить в Москве со своим российским коллегой Сергеем Шойгу проект соглашений о гарантиях безопасности для снижения напряжённости.

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