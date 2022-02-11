Глава Минобороны Британии Уоллес заявил о готовности обсудить проект гарантий безопасности

Глава Минобороны Великобритании сообщил о готовности обсудить в Москве со своим российским коллегой Сергеем Шойгу проект соглашений о гарантиях безопасности для снижения напряжённости.

«Мы можем решить несколько вопросов, которые вы подняли в своём выступлении... пойти вперёд, решить наши вопросы при помощи дипломатии и другими мерами, а также с помощью общих мер укрепления доверия», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, в ходе встречи в Москве он готов рассмотреть вопросы, которые подняла российская сторона в декабре в направленных проектах документов.

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу на встрече с Уоллесом заявил, что Россия не виновата в том, что обстановка на Европейском континенте становится более напряжённой.

Ранее стало известно о прибытии британского министра обороны Бена Уоллеса в Москву.

До этого в российской столице побывала глава МИД Великобритании Лиз Трасс.