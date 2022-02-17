Зеленский заявил, что Киев отправлял в Кремль запрос для беседы с Путиным

Киев направлял в феврале запрос в администрацию президента России для телефонного разговора с Владимиром Путиным, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Время от времени Украина, как ответственная страна... даёт официальный запрос в администрацию президента России. Это было», — приводит РИА Новости слова Зеленского, сказанные в интервью изданию «РБК Украина».

Он отметил, что соответствующий запрос был подан и в феврале, однако украинскую сторону оставили без ответа.

«Телефонный разговор никто не подтверждает. Так же, как и другим... Мы были заинтересованы в различных форматах договорённостей, разговорах с Россией», — добавил украинский лидер.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил готовность Зеленского к переговорам с Путиным.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи Зеленского и Путина.