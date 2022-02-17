Зеленский заявил, что Киев отправлял в Кремль запрос для беседы с Путиным

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Киев направлял в феврале запрос в администрацию президента России для телефонного разговора с Владимиром Путиным, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский заявил, что Киев отправлял в Кремль запрос для беседы с Путиным
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«Время от времени Украина, как ответственная страна... даёт официальный запрос в администрацию президента России. Это было», — приводит РИА Новости слова Зеленского, сказанные в интервью изданию «РБК Украина».

Он отметил, что соответствующий запрос был подан и в феврале, однако украинскую сторону оставили без ответа.

«Телефонный разговор никто не подтверждает. Так же, как и другим... Мы были заинтересованы в различных форматах договорённостей, разговорах с Россией», — добавил украинский лидер.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил готовность Зеленского к переговорам с Путиным.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи Зеленского и Путина.

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