Зеленский заявил, что Киев отправлял в Кремль запрос для беседы с Путиным
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«Время от времени Украина, как ответственная страна... даёт официальный запрос в администрацию президента России. Это было», — приводит РИА Новости слова Зеленского, сказанные в интервью изданию «РБК Украина».
Он отметил, что соответствующий запрос был подан и в феврале, однако украинскую сторону оставили без ответа.
«Телефонный разговор никто не подтверждает. Так же, как и другим... Мы были заинтересованы в различных форматах договорённостей, разговорах с Россией», — добавил украинский лидер.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил готовность Зеленского к переговорам с Путиным.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи Зеленского и Путина.