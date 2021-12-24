Глава офиса президента Украины подтвердил готовность Зеленского к переговорам с Путиным

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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил готовность Владимира Зеленского к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.
Глава офиса президента Украины подтвердил готовность Зеленского к переговорам с Путиным
  • AP

В интервью изданию «Фокус» он отметил, что украинский лидер готов к диалогу, однако конкретные даты пока не назначены.

«Президент много раз говорил, что готов к такой встрече. Когда и где она состоится — вопрос пока открыт», — сказал Ермак.

По словам главы офиса президента Украины, Зеленский «никогда не звонит туда, где он не уверен, что его звонка ждут». Ермак напомнил, что в 2021 году уже предпринимались попытки установить контакт.

«Уже не помню, по какой причине разговор не состоялся. Поэтому, как только будет уверенность, что президент России готов разговаривать и будет предмет для разговора, он состоится», — заключил собеседник издания.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее прокомментировал возможность встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

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