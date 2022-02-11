В бундестаге назвали плохим знаком безрезультатные переговоры советников нормандского формата

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Безуспешный итог переговоров советников глав стран «нормандской четвёрки» в Берлине стало плохим знаком, заявил зампредседателя комитета бундестага ФРГ по международной политике Томас Эрндль (ХДС/ХСС).
В бундестаге назвали плохим знаком безрезультатные переговоры советников нормандского формата
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Депутат из ФРГ отметил, что с большой озабоченностью наблюдает за ситуацией на российско-украинской границе.

«Я тем более озабочен, потому что я видел вчера, что переговоры нормандского формата на уровне политсоветников не привели к результату. Это плохой знак», — цитирует его РИА Новости.

Эрндль заявил, что хотел бы, чтобы участники нормандского формата «сообща смотрели в будущее, а не в прошлое».

Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что переговоры политсоветников лидеров стран «нормандской четвёрки» в Берлине завершились без значимых результатов.

По словам главы МИД ФРГ Анналены Бербок, диалог был сложным и длился более десяти часов.

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