В бундестаге назвали плохим знаком безрезультатные переговоры советников нормандского формата
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Депутат из ФРГ отметил, что с большой озабоченностью наблюдает за ситуацией на российско-украинской границе.
«Я тем более озабочен, потому что я видел вчера, что переговоры нормандского формата на уровне политсоветников не привели к результату. Это плохой знак», — цитирует его РИА Новости.
Эрндль заявил, что хотел бы, чтобы участники нормандского формата «сообща смотрели в будущее, а не в прошлое».
Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что переговоры политсоветников лидеров стран «нормандской четвёрки» в Берлине завершились без значимых результатов.
По словам главы МИД ФРГ Анналены Бербок, диалог был сложным и длился более десяти часов.