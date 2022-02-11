Козак заявил о завершении переговоров в нормандском формате без ощутимых результатов

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Переговоры политсоветников лидеров стран «нормандской четвёрки» в Берлине завершились без значимых результатов. Об этом заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
Козак заявил о завершении переговоров в нормандском формате без ощутимых результатов
  • РИА Новости

«К сожалению, почти девять часов переговоров закончились без каких-либо видимых, ощутимых результатов, выраженных в документах. Мы пытались согласовать итоговое заявление наших переговоров, отталкиваясь от предыдущей встречи в Париже 26 января», — приводит РИА Новости его слова на пресс-конференции.

Козак добавил, что сторонам на сегодняшнем заседании не удалось преодолеть разногласия.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не пойдёт на прямой диалог с самопровозглашёнными Луганской и Донецкой народными республиками в ходе запланированных на 10 февраля переговоров советников нормандского формата.

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