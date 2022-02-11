Переговоры политсоветников лидеров «нормандской четвёрки» продолжаются более восьми часов
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В посольстве России в Берлине ожидается пресс-конференция главы российской делегации, заместителя руководителя администрации президента Дмитрия Козака, передаёт ТАСС.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не пойдёт на прямой диалог с самопровозглашёнными Луганской и Донецкой народными республиками в ходе запланированных на 10 февраля переговоров советников нормандского формата.