Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев не пойдёт на прямой диалог с Донбассом

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге заявил, что Киев не пойдёт на прямой диалог с самопровозглашёнными Луганской и Донецкой народными республиками в ходе запланированных на 10 февраля переговоров советников нормандского формата.

Трансляцию вёл МИД Украины в Facebook.

По его мнению, «будет снова тяжёлый и долгий разговор».

«Думаю, что снова Россия будет настаивать на прямом диалоге (с Донбассом). Снова получит от нас отказ», — заявил министр иностранных дел Украины.

При этом он утверждает, что задача дипломатии — искать решение, не пересекая красные линии.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что встреча политсоветников лидеров стран «нормандской четвёрки» состоится 10 февраля в Берлине.