Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев не пойдёт на прямой диалог с Донбассом
- AP
Трансляцию вёл МИД Украины в Facebook.
По его мнению, «будет снова тяжёлый и долгий разговор».
«Думаю, что снова Россия будет настаивать на прямом диалоге (с Донбассом). Снова получит от нас отказ», — заявил министр иностранных дел Украины.
При этом он утверждает, что задача дипломатии — искать решение, не пересекая красные линии.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что встреча политсоветников лидеров стран «нормандской четвёрки» состоится 10 февраля в Берлине.