Глава МИД ФРГ Бербок назвала сложными переговоры советников «нормандской четвёрки»
- AP
Она обратила внимание, что диалог шёл более десяти часов. По её словам, ситуация вокруг Украины сложилась крайне напряжённая.
«Мы в нормандском формате вместе с нашими французскими друзьями, наконец, вернулись на рельсы переговоров с российской и украинской сторонами, и мы будем использовать этот нормандский формат дальше, хоть это и сложно, чтобы продвигаться вперёд в минском процессе», — цитирует министра РИА Новости.
Ранее стало известно, что переговоры политсоветников лидеров стран «нормандской четвёрки» в Берлине завершились без значимых результатов.
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак выразил надежду, что украинским властям хватит благоразумия не начинать военных действий против собственных граждан в Донбассе.