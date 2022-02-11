Глава МИД ФРГ Бербок назвала сложными переговоры советников «нормандской четвёрки»

Короткая ссылка
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что прошедшие накануне переговоры советников лидеров «нормандской четвёрки» были сложными.
Глава МИД ФРГ Бербок назвала сложными переговоры советников «нормандской четвёрки»
  • AP

Она обратила внимание, что диалог шёл более десяти часов. По её словам, ситуация вокруг Украины сложилась крайне напряжённая.

«Мы в нормандском формате вместе с нашими французскими друзьями, наконец, вернулись на рельсы переговоров с российской и украинской сторонами, и мы будем использовать этот нормандский формат дальше, хоть это и сложно, чтобы продвигаться вперёд в минском процессе», — цитирует министра РИА Новости.

Ранее стало известно, что переговоры политсоветников лидеров стран «нормандской четвёрки» в Берлине завершились без значимых результатов.

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак выразил надежду, что украинским властям хватит благоразумия не начинать военных действий против собственных граждан в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить