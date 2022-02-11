Глава МИД ФРГ Бербок назвала сложными переговоры советников «нормандской четвёрки»

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что прошедшие накануне переговоры советников лидеров «нормандской четвёрки» были сложными.

Она обратила внимание, что диалог шёл более десяти часов. По её словам, ситуация вокруг Украины сложилась крайне напряжённая.

«Мы в нормандском формате вместе с нашими французскими друзьями, наконец, вернулись на рельсы переговоров с российской и украинской сторонами, и мы будем использовать этот нормандский формат дальше, хоть это и сложно, чтобы продвигаться вперёд в минском процессе», — цитирует министра РИА Новости.

Ранее стало известно, что переговоры политсоветников лидеров стран «нормандской четвёрки» в Берлине завершились без значимых результатов.

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак выразил надежду, что украинским властям хватит благоразумия не начинать военных действий против собственных граждан в Донбассе.