Козак: Россия выразила надежду на мирное решение ситуации в Донбассе

Москва выразила надежду, что украинским властям хватит благоразумия не начинать военных действий против собственных граждан в Донбассе. Об этом заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.

По его словам, украинские власти используют милитаристскую и военную риторику в отношении Донбасса, «с обозначением каких-то мифических планов «А», «Б».

«Поэтому будем надеяться только, что хватит благоразумия не начинать боевые действия против собственных граждан, которые находятся сегодня по другую сторону линии соприкосновения», — приводит ТАСС заявление Козака.

Ранее стало известно, что переговоры политсоветников лидеров стран «нормандской четвёрки» в Берлине завершились без значимых результатов.