Глава МИД Украины Кулеба: Минские соглашения не будут выполняться на условиях России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил, что Минские соглашения не могут быть выполнены «на условиях России». Соответствующая информация приводится на сайте украинского МИД.

«Министр подчеркнул, что Минские договорённости не могут быть выполнены на российских условиях, которые предполагают, в частности, так называемый «прямой диалог» между Украиной и ОРДЛО (Отдельными районами Донецкой и Луганской областей. — RT)», — говорится в сообщении.

По словам Кулебы, Украина готова к переговорам по политико-дипломатическому урегулированию с участием российской стороны в нормандском формате.

Ранее президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил о нежелании Запада подтолкнуть Киев к выполнению Минских соглашений.

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук отметил, что украинская сторона за семь лет с подписания не выполнила практически ни одного пункта из минского комплекса мер.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заверил, что российская сторона будет настаивать на исполнении Украиной Минских соглашений на заседании СБ ООН.