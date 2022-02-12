Путин заявил Макрону о нежелании Запада подтолкнуть Киев к выполнению Минских соглашений

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Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил о нежелании Запада подтолкнуть Киев к выполнению Минских соглашений.
Путин заявил Макрону о нежелании Запада подтолкнуть Киев к выполнению Минских соглашений
  • kremlin.ru

«Подчёркнуто и нежелание ведущих западных стран подтолкнуть киевские власти к выполнению минских договорённостей, что ещё раз проявилось в безрезультатном раунде проведённых 10 февраля в Берлине консультаций политических советников лидеров государств нормандского формата», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Ранее сообщалось, что Путин и Макрон обсудили спекуляции вокруг якобы планов России по «вторжению» на Украину.

Вечером 12 февраля стало известно, что Путин и Макрон провели телефонные переговоры.

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