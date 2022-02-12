В МИД России заявили, что Киев не выполнил практически ни одного пункта Минских соглашений

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Украинская сторона за семь лет с подписания не выполнила практически ни одного пункта из минского комплекса мер. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
В МИД России заявили, что Киев не выполнил практически ни одного пункта Минских соглашений
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«К сожалению, за семь лет Киев не выполнил практически ничего из того, что предусмотрено комплексом мер. Особый статус Донбассу не предоставлен. Не проведена конституционная реформа и децентрализация. Амнистия не объявлена. Даже формулу Штайнмайера, которая, по сути, является уступкой Донбасса, Киев не инкорпорировал в национальное законодательство», — приводит его слова РИА Новости.

Полищук также отметил, что Украина отказывается от прямого диалога с Донбассом и принимает законы, противоречащие Минским соглашениям.

Как ранее заявил президент России Владимир Путин, украинское руководство взяло курс на демонтаж минских договорённостей.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заверил, что российская сторона будет настаивать на исполнении Украиной Минских соглашений на заседании СБ ООН.

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