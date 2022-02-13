Глава ДНР Пушилин о провокациях США, истерии вокруг Москвы и бездействии Киева

В Донецкой народной республике считают «нелепыми» заявления зарубежных дипломатов и СМИ, предсказывающих скорое нападение России на Украину. Глава самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин назвал такие прогнозы истерией, которую, по его словам, осознают даже в украинском руководстве. В интервью спецкору RT Илье Васюнину Пушилин рассказал, в чём он видит причины обострения ситуации, что могло бы послужить сигналом к налаживанию диалога между Донбассом и Киевом, почему в ДНР закрыли глаза на игнорирование Украиной закона об амнистии и как в республике обстоят дела с выдачей российских паспортов.

— Денис Владимирович, у нас главная тема на этой неделе — встреча в минском формате. Буквально перед этой встречей со стороны американцев прозвучали заявления, что Минские соглашения вообще не предполагают никакой автономии Донбасса. То есть вот этот вот пересмотр, на который постоянно украинская сторона пытается выйти, пересмотр нескольких соглашений, уже поддержали американские партнёры. И в итоге мы видим, что переговоры закончились ничем. Как вы считаете, это связанные вещи?

— Абсолютно, и мы, со своей стороны, уже не испытываем никаких иллюзий. На разных уровнях можем говорить и предсказывать, чем всё закончится, потому что мы не видим никаких предпосылок. Наоборот, как вы заметили, США пытаются сейчас даже подыграть Украине. Именно подыграть. Потому что в Минских соглашениях всё черным по белому написано.

Жилой дом в Куйбышевском районе Донецка, поврежденный в результате артобстрела со стороны украинских силовиков, октябрь 2021 года

РИА Новости

© Сергей Аверин

Существует только одна причина, почему это всё растянулось практически на семь лет: пустые попытки выдавить из Украины исполнение взятых на себя обязательств. Необходимость просто заболтать ситуацию. Увы, но нужно констатировать, что Украина с этим справляется. Более филигранно это происходило при предыдущем президенте Порошенко. Для нас он отъявленный негодяй и преступник, военный преступник, но тем не менее у него было опыта чуть больше политического, и он это делал по крайней мере не так открыто, считался с некими дипломатическими нормами.

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При Зеленском ситуация просто деградировала, деградировала крайне серьёзно, и мы не видим пока никаких, даже иллюзорных, проблесков. А США (да, в принципе, и Франция с Германией) только усугубляют своими заявлениями, о которых вы сказали, а где-то — просто молчаливым потаканием Украине.

— Что, с вашей точки зрения, могло бы сдвинуть ситуацию с мёртвой точки?

— Если прочитать внимательно Минские соглашения, посмотреть на даты, которые там указаны, то уже поздно. Там указана дата — конец 2015 года. Он уже прошёл, этот 2015 год. И сейчас мы, находясь в 2022 году, видим, что мы двигались. И мы, и Россия как посредник соглашались на компромиссы, исходя из более адекватного понимания, что война хуже. Хуже, нежели всё же пытаться и делать всё возможное для того, чтобы конфликт урегулировать именно мирным способом, за столом переговоров, находя, пытаясь, вернее, находить какие-то точки соприкосновения. Именно поэтому мы закрыли глаза на то, что так и не вступил в действие закон об амнистии. То есть он так был принят. Закон об особом статусе, который каждый год продлевается, якобы есть надежда на выполнение.

— По закону Донецк и Луганск не являются на самом деле регионами с особым статусом, потому что соответствующих изменений в Конституцию не внесено.

— Всё заблокировано, до Конституции так и не дошло. Но было много подвижек. Сигналом к переменам могло бы стать выполнение тех обязательств, которые взял Зеленский на саммите в нормандском формате в 2019 году. Отбрасываем политическую часть — выполните обязательства по обмену пленными. Я говорю про процессуальную часть. Этого не сделано.

Нужно выполнить первый и второй пункты. Первый — о режиме прекращения огня, прекратить стрелять надо, а второй — нужно отвести технику, как это предписывается дополнениями, которые приняты в рамках контактной группы.

Один из цехов Ясиноватского машиностроительного завода (ЯМЗ), поврежденный в результате артобстрела, в городе Ясиноватая, ноябрь 2021 года

РИА Новости

© Сергей Аверин

Что касается процессуальной очистки, то там не хватает подписи Зеленского. Просто подписи. По сути, этим Зеленский блокирует последующие этапы обмена. Такими шагами Зеленский и его соучастники преступлений, по сути, демонстрируют, что будет ужасно плохо, если мы будем вынуждены при каких-то обстоятельствах вернуться на Украину. Мы будем уничтожены. Ничего хорошего Украина для нас не приготовила.

— За последние месяцы уже сто раз обсудили российское вторжение, даже нарисовали карты, как будет российская армия вторгаться на Украину. Если говорить о самом плохом сценарии, о том, что действительно агрессия состоится, как вы считаете, помощь от России последует? И какой она может быть?

— В первую очередь мы рассчитываем на свои силы. Мы усилили учения, проводим гораздо больше мероприятий по слаживанию подразделения, по взаимодействию с различными профильными ведомствами, работе экстренных служб. Масса других мероприятий, которые позволяют говорить, что мы в целом готовы к наступлению Украины. При этом мы понимаем, что с тем количеством оружия и тем числом наёмников, которые находятся на территории Украины, ситуация может пойти по очень сложной траектории для нас. И мы, конечно, будем реагировать, исходя из ситуации, но не исключаем обращения за помощью к Российской Федерации.

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— На прошлой неделе заблокировали YouTube-каналы, в частности, канал управления Народной милиции, независимые каналы на самой Украине. Вчера ещё один заблокировали. Как вы считаете, это может расцениваться как некий акт подготовки к агрессии?

— Один из косвенных признаков подготовки к боевым действиям — мы видим, с какой болью Украина старается не пропустить иностранных журналистов. Если это болезненно именно сейчас для Украины в таком объёме, значит, они что-то скрывают. В этой цепочке определённым звеном является блокирование наших каналов. Вот такие вот элементы подготовки.

— Несколько слов о внутренней ситуации в республике. Один из важных документов, против которого выступает Украина, — российский паспорт. Это тоже называют нарушением Минских соглашений. Сколько на сегодня выдано паспортов?

— На сегодняшний день в нашей республике проживает около 400 тыс. граждан РФ. И большое количество поступает жалоб в мой адрес, что люди не могут за какой-то короткий промежуток времени получить паспорт. Приходится вмешиваться, корректировать ситуацию с учётом того, что пропускная способность миграционной службы за последнее время увеличилась в два раза. Целый комплекс мероприятий был проведён, но этого недостаточно.

— В СМИ уже называют конкретные даты вторжения России в Украину — 14-е, 16-е, 18-е числа. Как вы к этому относитесь?

— Ситуация отчасти просто смешная. Когда США делают одни заявления, а Украина делает совершенно противоположные. Но если адекватно посмотреть на ситуацию — это звучит нелепо даже для украинского руководства. Тем не менее западные страны продолжают эту истерию. Именно истерией нужно называть данные прогнозы. Здесь больше нечего добавить.

— Такое ощущение, что украинское население хотят просто с ума свести — то нападают, то ещё что-то.

— Я этого не исключаю.