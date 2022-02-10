«ЕС разделяют геополитические швы»: почему Эстония настаивает на передаче немецких гаубиц Украине

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Таллин ещё ждёт разрешения Берлина на поставку гаубиц германского производства Украине. Ранее западные СМИ со ссылкой на источники сообщили о том, что ФРГ заблокировала передачу ВСУ оружия немецкого производства. В свою очередь, Госдеп США дал согласие на поставки американских вооружений Украине из третьих стран — республики Прибалтики уже готовятся оказать соответствующую поддержку Киеву. По мнению экспертов, Таллин, Рига и Вильнюс действуют безответственно, поскольку накачка Украины оружием лишь повышает напряжённость в регионе.

Власти Эстонии всё ещё ждут ответ от немецкой стороны на просьбу разрешить Таллину поставить Украине гаубицы германского производства. Об этом заявила глава эстонского правительства Кая Каллас в интервью германскому агентству DPA в преддверии визита в Берлин.

«У нас пока нет официального ответа от Германии относительно гаубиц», — сообщила политик, добавив, что «каждая страна сама решает, какую помощь она хочет оказать Украине».

При этом в Таллине считают, что «очень важно помогать Украине всеми возможными способами».

«Эстония готова предоставить оружие и боеприпасы, чтобы помочь Украине в сотрудничестве с нашими союзниками защититься от российской агрессии», — подчеркнула Каллас.

Глава эстонского правительства Кая Каллас

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По её мнению, Запад должен проявить единство и настойчивость в связи с обострением украинского кризиса. При этом Каллас уверена, что НАТО и Европейский союз не являются виновниками этого обострения.

«Так что это Россия должна снизить напряжённость», — заявила эстонский премьер.

Напомним, 10 февраля Кая Каллас прибыла в Берлин для встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В переговорах также принимают участие президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

«Момент истины»

Вместе с тем власти ФРГ ранее ясно дали понять, что не одобряют поставки летального оружия Украине. В интервью The Washington Post канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин уже оказал помощь Киеву, поставив украинским военным партию касок, однако передача ВСУ вооружений не входит в планы немецкой стороны.

«В отношении экспорта есть строгие требования, которые мы соблюдаем в вопросе поставок оружия в кризисные регионы. В том, что касается действующих в Германии ограничений на экспорт оружия, существует длительная преемственность, которая поддерживалась предыдущим правительством. Здесь налицо преемственность», — подчеркнул политик.

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Берлин не устраивают и поставки оружия немецкого производства Украине через третьи страны. О том, что власти ФРГ заблокировали передачу эстонской стороной Киеву артиллерии германского производства, ранее сообщила газета The Wall Street Journal.

Решение Берлина возмутило Киев. 24 января от лица руководства страны глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, что в отношениях Украины и Германии наступил «момент истины». При этом министр признал, что Германия, начиная с 2014 года, сделала очень много для Украины, включая поддержку украинских реформ.

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«Но сейчас каждый кризис выводит отношения на момент истины. И сейчас с Германией мы вышли на момент истины по ряду фундаментально важных вопросов для безопасности и будущего Украины как независимого государства и евроатлантической безопасности в целом», — заявил Кулеба.

В числе этих вопросов украинский министр назвал решение ФРГ запретить третьим странам поставку Украине германских вооружений.

«Есть вопросы предоставления Германией разрешения третьей стране на передачу оружия. Есть вопрос согласия Германии на закупку Украиной оружия через систему НАТО. И это те вопросы, где, мы считаем, вообще не может быть разговоров о блокировании Германией чего-то», — считает глава украинского МИД.

В Москве поставки вооружений Украине считают контрпродуктивной и даже опасной практикой. Об этом в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев. По словам дипломата, такие поставки только провоцируют националистические и экстремистские силы на Украине на неконтролируемые действия, которые могут вызвать ещё один кризис.

Опрошенные RT эксперты разделяют точку зрения российского дипломата. Результатом накачки Украины оружием может стать новый виток кровопролития, считает руководитель Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Алексей Кузнецов.

«К сожалению, такие поставки продолжаются. И пока международное сообщество не выработало никаких мер, чтобы предотвращать такие действия стран, которые своими поставками оружия провоцируют возникновение военных конфликтов», — отметил эксперт в комментарии RT.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба

© Ukrainian Foreign Ministry/Handout/Anadolu Agency via Getty Images

В свою очередь, генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции Сергей Рекеда считает, что противоречия между Эстонией и Германией по вопросу поставок оружия Украине — это проявление глубинных расхождений внутри ЕС.

«Внешне монолитный Европейский союз в политическом смысле не так уж и един, его разделяют заметные геополитические швы. Один из них связан с видением стратегических отношений с Россией. «Старая» Европа, к которой относится Германия, настроена на компромиссы, а «новые» европейцы, такие как прибалты, настроены радикально», — пояснил эксперт в комментарии RT.

Сергей Рекеда сомневается, что руководство Эстонии сможет уговорить германских коллег изменить мнение о поставках оружия на Украину.

«Политического веса Эстонии для этого явно недостаточно. Возможно, добиться этого может Вашингтон. Поэтому, если власти ФРГ в итоге сменят свой подход, это будет результатом американских усилий, а вовсе не Таллина», — добавил эксперт.

«Рьяные милитаристы»

Именно с радикальной антироссийской позицией стран Прибалтики эксперты связывают и призывы этих государств к усилению восточного фланга НАТО. По словам Сергея Рекеды, прибалтийские политики стремятся превратить регион в буфер между ЕС и Россией.

«Эти устремления продиктованы не интересами самих прибалтийских стран, а лишь интересами США — Вашингтон старается выстроить удобную для него военно-политическую конфигурацию в Европе. Этот «коридор» должен проходить между Балтийским и Чёрным морями и включать в себя, соответственно, сами страны Прибалтики, Украину и в идеале Белоруссию. В этом контексте руководители Эстонии, Литвы и Латвии выступают в качестве проводников американских интересов», — считает эксперт.

По этой причине предметом особой «заботы» прибалтийских политиков стала Украина.

Госдеп США

AP

© Luis M. Alvarez

Напомним, в январе Министерство обороны Литвы сообщило о планах поставить Украине американские переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger. Аналогичную «поддержку» Киеву планируют осуществить власти Латвии. В свою очередь, Эстония направила ВСУ мобильный полевой госпиталь Role 2 собственного производства. Госпиталь предназначен для ускоренного развёртывания и использования в полевых условиях. Об этом сообщила пресс-служба украинского Минобороны. Кроме того, Эстония передаст ВСУ ПТРК Javelin американского производства.

Для поставки Киеву вооружений американского производства прибалтийские союзники Вашингтона по НАТО должны были получить разрешение Госдепа — такие требования содержатся в правилах экспортного контроля США. О том, что Госдеп согласовал передачу американского оружия Украине, 19 января сообщила газета Politico, сославшись на источник в американской администрации.

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По мнению руководителя отдела европейской безопасности Института Европы РАН, профессора МГИМО Дмитрия Данилова, в действительности эстонское руководство мало интересует судьба Украины.

«Просто Эстония проводит курс на так называемое «сдерживание агрессии» России. В Таллине считают, что Россия способна оккупировать не только Украину, но и более широкие территории, включая балтийские государства. Понятно, что поставки оружия из Эстонии и других балтийских стран вряд ли сильно повлияют на боеспособность ВСУ, однако Эстония демонстрирует свою полезность в качестве страны, готовой участвовать в антироссийской кампании», — пояснил эксперт в беседе с RT.

По мнению Данилова, хотя страны Прибалтики не имеют существенного веса в оборонном смысле, их военно-политическая активность влияет на обстановку в регионе.

«Прибалтика — это восточный фланг НАТО. Любая военная активность в этом регионе играет большую роль. В связи с ростом напряжённости между Россией и альянсом растёт и роль Эстонии, Литвы и Латвии как сопредельных с Россией стран. И напряжённость только подогревается из-за военно-политической активности этих государств», — добавил эксперт.

Похожего мнения придерживается и Алексей Кузнецов. По словам аналитика, власти Германии блокируют поставки вооружений немецкого производства на Украину, поскольку в Берлине понимают безответственность таких действий.

«Берлин также хочет сдержать рьяных милитаристов из Литвы, Латвии и Эстонии, которые в случае реального конфликта всё равно тотчас спрячутся в кусты. В Германии правительство более ответственное, оно понимает, что разжигание войны — это путь в никуда. Однако власти балтийских стран об этом не думают. Для них рост напряжённости в регионе — лишь повод запрашивать всё больше помощи по линии ЕС и НАТО. Поэтому они стараются эту напряжённость поддерживать и нагнетать», — подытожил эксперт.