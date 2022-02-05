Breaking Defense: Израиль запретил странам Прибалтики поставлять его оружие Киеву

Власти Израиля запретили Латвии, Литве и Эстонии поставлять оружие их страны на Украину.

Об этом сообщает Breaking Defense со ссылкой на источники.

Отмечается, что основные опасения Израиля связаны с тем, что Украина может попытаться заполучить от прибалтийских стран ПТРК «Спайк».

Соответствующий израильский комплекс в различных вариантах имеется у всех прибалтийских республик.

4 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на следующей неделе страна начнёт поставки оружия Украине.