Breaking Defense: Израиль запретил странам Прибалтики поставлять его оружие Киеву

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Власти Израиля запретили Латвии, Литве и Эстонии поставлять оружие их страны на Украину.
Breaking Defense: Израиль запретил странам Прибалтики поставлять его оружие Киеву
  • ©Michel Gounot
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Breaking Defense со ссылкой на источники.

Отмечается, что основные опасения Израиля связаны с тем, что Украина может попытаться заполучить от прибалтийских стран ПТРК «Спайк».

Соответствующий израильский комплекс в различных вариантах имеется у всех прибалтийских республик. 

4 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на следующей неделе страна начнёт поставки оружия Украине.

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