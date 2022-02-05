Breaking Defense: Израиль запретил странам Прибалтики поставлять его оружие Киеву
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Об этом сообщает Breaking Defense со ссылкой на источники.
Отмечается, что основные опасения Израиля связаны с тем, что Украина может попытаться заполучить от прибалтийских стран ПТРК «Спайк».
Соответствующий израильский комплекс в различных вариантах имеется у всех прибалтийских республик.
4 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на следующей неделе страна начнёт поставки оружия Украине.