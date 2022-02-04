Премьер Польши Моравецкий анонсировал поставки оружия на Украину на будущей неделе

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что на следующей неделе страна начнёт поставки оружия Украине.

«Мы передаём на Украину оборонительное вооружение... Уже на следующей неделе выйдет первый транспорт за нашу восточную границу», — приводит РИА Новости заявление Моравецкого.

По его словам, будет передано «несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов», а также миномётов и гранатомётов.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты отправляют дополнительные военные силы в Румынию, Польшу и Германию. Подавляющее большинство военных отправятся в Польшу.

До этого Моравецкий объявил о планах переброски в страну 1,7 тыс. солдат из США.