Премьер Польши Моравецкий сообщил о планируемой переброске в страну 1700 солдат из США
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Об этом он написал в своём Facebook.
«США, как было объявлено, перебросят в Польшу 1,7 тыс. своих солдат в ответ на эскалацию напряжённости на Украине», — заявил Моравецкий.
Ранее Пентагон объявил, что Соединённые Штаты отправляют дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию.
Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что решение США о переброске своих военных в Европу является деструктивным шагом, который усиливает военную напряжённость.