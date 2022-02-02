Премьер Польши Моравецкий сообщил о планируемой переброске в страну 1700 солдат из США

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о планах переброски в страну 1,7 тыс. солдат из США.

Об этом он написал в своём Facebook.

«США, как было объявлено, перебросят в Польшу 1,7 тыс. своих солдат в ответ на эскалацию напряжённости на Украине», — заявил Моравецкий.

Ранее Пентагон объявил, что Соединённые Штаты отправляют дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию.

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что решение США о переброске своих военных в Европу является деструктивным шагом, который усиливает военную напряжённость.