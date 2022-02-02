Замглавы МИД Грушко: переброска сил ВС США в Европу усиливает военную напряжённость
- ©Cavan Images
- Gettyimages.ru
«Никем не оправданные, деструктивные шаги, они усиливают военную напряжённость, сужают поле для политических решений», — сказал замминистра Интерфаксу.
Он добавил, что данный шаг «только на радость властям в Киеве — можно и дальше безнаказанно саботировать минские договорённости».
Ранее Пентагон объявил, что Соединённые Штаты отправляют дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию.
В военном ведомстве подчеркнули, что развёртывание дополнительных сил в Восточной Европе носит временный характер, а мера призвана «усилить оборону союзников».