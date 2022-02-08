Эстония направила Вооружённым силам Украины мобильный полевой госпиталь

Короткая ссылка
Эстония направила Вооружённым силам Украины (ВСУ) мобильный полевой госпиталь, сообщили в пресс-службе украинского Министерства обороны.
Эстония направила Вооружённым силам Украины мобильный полевой госпиталь
  • Gettyimages.ru

Как пишет Интерфакс-Украина, мобильный полевой госпиталь Role 2 эстонского производства предназначен для ускоренного развёртывания и использования в полевых условиях.

«Надеемся, что вместе с этой помощью будет разблокирована закупка оружия для Украины у... НАТО», — заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Ранее власти ФРГ выделили €5,3 млн на строительство мобильного полевого госпиталя для Украины.

До этого министры обороны стран Прибалтики заявили о готовности предоставить Украине военную и невоенную помощь.

Литовский министр обороны Арвидас Анушаускас говорил, что Литва готова поддержать Украину всеми средствами, включая передачу летального оружия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить