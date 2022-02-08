Эстония направила Вооружённым силам Украины мобильный полевой госпиталь
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Как пишет Интерфакс-Украина, мобильный полевой госпиталь Role 2 эстонского производства предназначен для ускоренного развёртывания и использования в полевых условиях.
«Надеемся, что вместе с этой помощью будет разблокирована закупка оружия для Украины у... НАТО», — заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.
Ранее власти ФРГ выделили €5,3 млн на строительство мобильного полевого госпиталя для Украины.
До этого министры обороны стран Прибалтики заявили о готовности предоставить Украине военную и невоенную помощь.
Литовский министр обороны Арвидас Анушаускас говорил, что Литва готова поддержать Украину всеми средствами, включая передачу летального оружия.