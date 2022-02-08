Эстония направила Вооружённым силам Украины мобильный полевой госпиталь

Эстония направила Вооружённым силам Украины (ВСУ) мобильный полевой госпиталь, сообщили в пресс-службе украинского Министерства обороны.

Как пишет Интерфакс-Украина, мобильный полевой госпиталь Role 2 эстонского производства предназначен для ускоренного развёртывания и использования в полевых условиях.

«Надеемся, что вместе с этой помощью будет разблокирована закупка оружия для Украины у... НАТО», — заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Ранее власти ФРГ выделили €5,3 млн на строительство мобильного полевого госпиталя для Украины.

До этого министры обороны стран Прибалтики заявили о готовности предоставить Украине военную и невоенную помощь.

Литовский министр обороны Арвидас Анушаускас говорил, что Литва готова поддержать Украину всеми средствами, включая передачу летального оружия.