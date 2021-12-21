Страны Прибалтики заявили о готовности предоставить Украине военную и невоенную помощь

Министры обороны стран Прибалтики заявили о готовности предоставить Украине военную и невоенную помощь.

Об этом сообщает Интерфакс.

«Помощь самая разная — и военная, и невоенная... Но что помощь будет предоставлена — факт», — сказал литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.

Соответствующее заявление он сделал после встречи с министрами обороны Латвии и Эстонии Артисом Пабриксом и Калле Лаанетом.

Литовский министр уточнил, что Украине может быть предоставлен военно-полевой госпиталь и уже предоставляется помощь тепловизорами.

Ранее Анушаускас уже заявлял, что Литва готова поддержать Украину всеми средствами, включая передачу летального оружия.