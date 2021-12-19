Глава Минобороны Литвы заявил о готовности поставлять летальное оружие Украине

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Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил в эфире LRT, что Литва готова поддержать Украину всеми средствами, включая передачу летального оружия.
Глава Минобороны Литвы заявил о готовности поставлять летальное оружие Украине
  • Reuters

«Дипломатия будет успешна тогда, когда у жертвы будут все средства для защиты и обеспечения своего суверенитета. Необходимо поддержать Украину всеми средствами, Литва готова это сделать, включая передачу летального вооружения Украине», — приводит РИА Новости его слова.

При этом он не уточнил, какое вооружение Литва передаст Украине.

«Это дело многостороннего договора, поскольку вовлечено несколько стран, не только дающая и принимающая страны, но и производитель и поставщик», — отметил он.

Ранее верхняя палата конгресса США одобрила выделение $300 млн на военную помощь Украине в рамках проекта оборонного бюджета на 2022 фискальный год.

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