Эксплуатируя образ жертвы: как в Киеве пытаются добиться от Запада санкций в отношении России

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал «нечестным» привязывание новых американских санкций в отношении «Северного потока — 2» к условию российского «вторжения» на Украину. По его мнению, США, где сейчас рассматривается возможность введения новых рестрикций, должны применить их превентивно. В противном случае, считает Витренко, ограничения не повлияют на Россию, а Вашингтону и европейским партнёрам придётся оказывать Киеву военную помощь и разрабатывать уже такие санкции, которые полностью изолировали бы Россию, прекратили бы её сотрудничество с Западом. Эксперты считают, что в Киеве переоценивают свою значимость для Европы и Штатов, которые намерены принимать решения относительно политического курса, исходя исключительно из своих интересов.

США избрали «неправильный подход» в вопросе введения новых санкций против «Северного потока — 2», привязав их к условию «вторжения» России на Украину. Об этом заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью «РБК—Украина», комментируя вероятность принятия в Вашингтоне такого законопроекта.

«Мы как раз и лоббируем официально, чтобы этот вопрос рассматривался... Да, «с той стороны» есть другое лоббирование. Сейчас вот новая хитрость: давайте привяжем санкции по «Северному потоку — 2» к условию полномасштабного вторжения. Мы объясняем, что это очень неправильный подход, нечестный», — сказал Витренко.

По его мнению, если Москва всё-таки решится на агрессию, предполагаемые санкции будут уже «не совсем адекватным ответом».

«Ведь речь тогда должна идти о войне, о военной помощи, о совершенно других вопросах — не только о санкциях», — считает глава «Нафтогаза».

В противном случае, уверен он, Москва просто проигнорирует угрозы Запада, не сочтя их весомыми, и продолжит использовать газ в качестве якобы геополитического оружия.

Витренко не привёл в пример ни одного случая, дающего право утверждать, что Москва политизирует поставки газа, однако заявил, что Киев предложил западным странам не ограничиваться только «Северным потоком — 2», а рассмотреть возможность распространения рестрикций и на первый «Северный поток».

«Мы как раз именно эту идею предложили… Сказали: смотрите, мы не против санкций против «Северного потока» как компонента реакции Запада на полномасштабное вторжение, но «СП—1», а не «СП—2». А «СП—2» должен быть уже под санкциями», — заявил он.

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко

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© Юрий Витренко

По мнению Витренко, «вторжение», планы, связанные с которым в Москве неоднократно опровергали, потребует уже совершенно других санкций со стороны Запада.

«Они должны быть такими, чтобы прекратить в принципе сотрудничество Запада с Россией. Это изолирование России. Тогда речь должна идти о «Северном потоке — 1», (газопроводе. — RT) «Ямал—Европа», «Турецком потоке» — о совершенно других вещах. В такой ситуации речь должна идти о том, что Запад просто отрезает Россию от себя и предоставляет военную помощь Украине, которая будет воевать с Россией», — уверен глава «Нафтогаза».

Союзники по русофобии

Между тем готовность предоставить Киеву военную помощь уже выразили ряд европейских государств. Среди них особую активность проявляют страны Прибалтики. В частности, намерения передать Украине летальное оружие в случае эскалации ситуации на российско-украинской границе выразил глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас в эфире LRT 19 декабря. Тот же план действий рассматривают и в Министерстве обороны Латвии.

Соединённые Штаты также обещают не оставить Киев без поддержки. Напомним, 15 декабря сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2022 финансовый год, в котором предусмотрено выделение $300 млн на поддержку вооружённых сил Украины. В свою очередь, помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в ходе телефонного брифинга 21 декабря заявила о том, что США продолжат поставлять оборонительную военную помощь Украине.

Вместе с тем президент США Джо Байден исключил вероятность отправки в страну непосредственно американских военнослужащих.

Американские военные

© AP Photo/Jacquelyn Martin

Аналогичной позиции придерживаются и в Лондоне.

«Факт в том, что это (Украина. — RT) не член НАТО, следовательно крайне маловероятно, что кто-либо направит войска на Украину, чтобы бросить вызов России... Нам не следует вводить людей в заблуждение, говоря, что мы бы так поступили», — заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью журналу The Spectator 18 декабря.

Больше санкций

Вместе с тем в США не упускают возможности использовать Украину в собственных внутриполитических интересах. В частности, республиканец Тед Круз добился от демократического большинства в сенате США проведения голосования по его законопроекту о дополнительных ограничениях в отношении «Северного потока — 2». Голосование должно пройти до 14 января.

В документе, представленном сенатором, предлагается вводить ограничения в отношении организаций, ответственных за планирование, строительство или эксплуатацию трубопровода, а также служащих этих организаций. Также в нём говорится о необходимости пересмотреть решение об отмене санкций, относящихся к «Северному потоку — 2», в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA. — RT)».

Ранее подобные ограничения планировалось включить и в оборонный бюджет страны на 2022 год — за них в сентябре проголосовала нижняя палата конгресса США. Однако позже эта статья была удалена из документа, и сенат одобрил проект без неё, что вызвало недовольство ряда республиканцев. В итоге Крузу удалось вернуть вопрос о санкциях в отношении «Северного потока — 2» в повестку дня, но уже отдельным законопроектом.

Вместе с тем, как полагает источник RT в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины, попытки Витренко связать грядущее голосование в американском сенате с усилиями украинских лоббистов, мягко говоря, наивны.

«Мне кажется, Юрий Витренко преувеличивает возможности украинских лоббистов. Насколько мне известно, проект закона о санкциях против оператора «Северного потока — 2» действительно внесён в конгресс. Но ещё нужно, чтобы за него проголосовали обе палаты и подписал президент (Джо Байден. — RT). И тут я бы не был столь оптимистичен», — рассуждает источник RT.

Конгресс США

© AP Photo/J. Scott Applewhite

По его словам, США гораздо важнее сохранить хорошие отношения с Германией, которая заинтересована в запуске газопровода, чем бороться за Украину.

«Тем более сама Украина не спешит за себя бороться», — добавил собеседник RT.

Схожее мнение выразил и источник RT в партии «Европейская солидарность», который подчеркнул, что украинские лоббисты пытаются продвигать свои интересы, прибегая к финансовым инструментам.

«В Киеве всё решают деньги и связи, но такие методы не работают на Западе. «Северный поток — 2» — это крупный международный проект. Принести чемодан с деньгами, раздать его американским конгрессменам, чтобы они проголосовали за нужный закон, нельзя. А по-другому на Украине работать не умеют», — сказал политик в комментарии RT.

Тем более что у нынешних властей Украины довольно натянутые отношения с главой Белого дома, уточнил источник RT в Министерстве юстиции.

«Даже невооружённым глазом видно, что с Зеленским особо не считаются. К тому же на Украине началось преследование бывшего президента Петра Порошенко, а он хороший друг Байдена. Я думаю, в США уже устали от этих внутренних украинских разборок», — считает собеседник RT.

Используя ситуацию

По мнению экспертов, Украина сейчас пытается максимально использовать образ «жертвы» в свете приписываемых России планов по «вторжению» на её территорию, чтобы продвигать свои интересы.

«Очевидно, что Киеву предельно ясно, что Россия не собирается нападать на Украину. Исходя из этого, на Западе вряд ли будут придумывать другие предлоги для дополнительных рестрикций в отношении «Северного потока — 2». Однако киевские власти заинтересованы в том, чтобы давление на Москву продолжалось. И хорошо бы, по их мнению, чтобы оно было увязано с темой гарантий военной помощи со стороны Запада», — пояснил в беседе с RT член Общественной палаты России Никита Данюк.

Вместе с тем вполне вероятно, что нынешний законопроект по санкциям пройдёт голосование в конгрессе, считает эксперт. Однако на президентском уровне он, скорее всего, будет заблокирован. Та же судьба постигнет и санкции против «Северного потока», и «изолирующие» Россию рестрикции, о которых говорил Витренко, уверен Данюк.

«Никогда Запад не будет разменивать даже не очень доверительные отношения с Москвой на 100%-ную поддержку Киева. Этого никогда не случится, ни о какой международной изоляции РФ речи быть не может», — пояснил он.

С этой точкой зрения согласен и главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич. Он отметил, что с 2014 года Киев только требует, причём делает это в довольно ультимативном и наглом тоне.

«Проблема заключается в том, что ни Москва, ни ЕС, ни НАТО, ни США не согласны с тональностью, при помощи которой им постоянно объясняют, что они все должны Киеву. Следственно и ждать искренней заинтересованности со стороны западных партнёров в процветании Украины не стоит, так как никому не нравится, когда тебе указывают, какую позицию нужно занимать и какую помощь Киеву оказывать. К тому же у западных стран больше направлений в сотрудничестве с Россией, чем с Украиной, и обрубать их — только наносить самим себе вред», — сказал эксперт в комментарии RT.

Элемент «Северного потока»

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Поэтому Киеву не стоит ждать, что все его инициативы в отношении газопроводов будут встречены благосклонно, считает директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. Тем более что основные страны ЕС в этих проектах напрямую заинтересованы, сказал он в комментарии RT.

«Поэтому заявления Витренко никак не коррелируют с реальностью и с интересами западных партнёров Украины. Они даже не коррелируют с их собственными интересами, потому что предложение ввести санкции против чувствительных для них сфер будет воспринято европейцами как попытка подорвать энергетическую безопасность ЕС и как угроза со стороны самой Украины», — резюмировал эксперт.