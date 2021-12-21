«Подзаработать на конфликте»: почему в Риге назвали Латвию основной целью «гибридной атаки» со стороны Белоруссии

Латвийская Республика якобы стала главной целью «гибридной атаки» Минска. С таким утверждением выступил госсекретарь МВД страны Димитрий Трофимов. По его словам, на прошлой неделе Латвию больше всего затронула угроза миграционного кризиса со стороны Белоруссии. Трофимов также допустил «организованное перемещение людей». Эксперты называют эти заявления Трофимова необоснованными. По мнению аналитиков, таким образом Рига рассчитывает привлечь к себе внимание, чтобы добиться от Брюсселя дополнительного финансирования на защиту от мигрантов.

В Риге заявили, что Латвия якобы стала основной целью «гибридной атаки» со стороны Минска. С таким утверждением выступил в эфире местного телеканала TV3 госсекретарь Министерства внутренних дел республики Димитрий Трофимов.

«К сожалению, данные по всей прошлой неделе свидетельствуют о том, что мы стали основной целью гибридной атаки. В течение суток было более 70—80 попыток нелегального пересечения государственной границы. За последние сутки таких попыток было более 45», — цитирует его ТАСС.

Трофимов также отметил, что Латвия якобы стала страной, больше всего затронутой угрозой миграционного кризиса со стороны Белоруссии.

«Мы можем говорить о том, что, возможно, происходит организованное перемещение людей, иначе невозможно объяснить столь быстрое перемещение этих людей и нахождение групп этих людей на нашей границе. Поэтому абсолютно точно автор данного сценария в соседней стране организовывает это таким образом, чтобы решить свои задачи и достичь своих целей», — утверждает госсекретарь МВД.

Он также сообщил, что латвийское правительство решило выделить средства на продолжение строительства временного забора на границе с Белоруссией для борьбы с нелегальной миграцией. Построено уже 37 км, планируется доделать ещё 22,8 км. Вместе с тем идёт возведение постоянной пограничной инфраструктуры, добавил Трофимов.

По его словам, чтобы бороться с миграционным кризисом, Латвия прибегает к поддержке Национальных вооружённых сил (НВС).

В ноябре Рига проводила масштабные военные учения The Decisive Point у белорусской границы. Необходимость таких мер латвийская сторона объяснила растущей вероятностью того, что новые группы мигрантов в Белоруссии якобы могут быть направлены к границе с Латвией. В манёврах были задействованы около 3 тыс. представителей НВС.

Кроме того, глава Минобороны Артис Пабрикс, который отдавал приказ о начале этих учений, не исключил возможность применения НАТО 4-й статьи Североатлантического договора из-за миграционного кризиса. Согласно этой норме, проводятся консультации участников блока, если, по мнению одной из сторон, территориальной целостности, политической независимости или безопасности кого-либо из союзников по альянсу что-то угрожает.

Латвийские силовики на границе с Белоруссией

Reuters

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«Понятно, что инициатором будет страна, по которой будет нанесён главный гибридный удар, но в целом, если ситуация продолжит ухудшаться и возникнет необходимость в таких консультациях, мы сделаем это вместе», — сказал Пабрикс.

Спектр нападок

Стоит отметить, что, помимо Риги, в провоцировании миграционного кризиса Минск обвиняют также Варшава, Вильнюс и Таллин.

Так, в конце ноября главы парламентов Польши, Литвы, Латвии и Эстонии заявили, что осуждают якобы спонсируемую белорусскими властями «инструментализацию нелегальной миграции». Кроме того, они призвали немедленно ввести в действие новые санкционные ограничения против Минска, на который они возложили всю ответственность за нормализацию ситуации на границе. Спикеры парламентов также сообщили, что Евросоюзу необходимо финансировать строительство заграждений на границах с Белоруссией.

Ранее министры обороны Латвии, Эстонии и Литвы также опубликовали совместное заявление, в котором действия Минска расцениваются как серьёзная угроза безопасности Европы.

«Большие группы людей стягивают и привозят к приграничной зоне, где затем их заставляют незаконно пересечь границу. Это повышает вероятность провокаций и серьёзных инцидентов, которые могут перейти в военную плоскость», — говорится в сообщении.

Белоруссия отрицает обвинения со стороны Польши и стран Прибалтики в умышленном провоцировании кризиса. В интервью турецкой телерадиокомпании TRT белорусский президент Александр Лукашенко подчеркнул, что нет никаких фактов, которые бы это подтверждали.

«Согласитесь, если вы кого-то в чём-то обвиняете, то для этого надо иметь конкретные факты. Так вот, если коротко отвечать на ваш вопрос о том, что я повинен в том, что мигранты идут через Беларусь в Евросоюз: факты на стол! Если такие факты будут, я публично извинюсь», — цитирует белорусского лидера БЕЛТА.

Лукашенко также напомнил, что нелегалы вынуждены бежать из Ирака, Сирии, Афганистана и других стран, поскольку Соединённые Штаты вместе со своими европейскими союзниками вторглись на территории этих государств.

«У этих людей (беженцев. — RT) нет жилища, у них нет возможности накормить, одеть своих детей», — заметил президент Белоруссии.

Беженцы на белорусско-польской границе

AP

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При этом ЕС не намерен вести переговоры с белорусской стороной по поводу беженцев, сообщил Лукашенко. По его словам, европейские коллеги «делать ничего в этом плане не хотят».

«А им и не надо ничего делать. Им нужна причина давления на Белоруссию», — сказал Лукашенко.

«Действует по шаблону»

Как отметил в беседе с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, обвинения Риги, а также Варшавы, Вильнюса и Таллина в адрес Минска о провоцировании миграционного кризиса абсолютно безосновательны.

«Речь не идёт о каких-то кознях со стороны Белоруссии. Миграционные процессы ведь происходят не только у латвийских границ, в другой части Прибалтики и Польше. Беженцы точно так же перемещаются по Средиземному морю, Турции, Греции и другим странам. Это проблема, с которой столкнулись многие государства, причём во многом по вине Запада», — сказал эксперт.

Сходной позиции придерживается и генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. По его мнению, истинную причину разрастания миграционного кризиса следует искать в политике западных стран, которую они вели до этого.

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«С участием в том числе и европейских стран была создана фактически гуманитарная катастрофа в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии, а также других странах, откуда теперь бегут нелегалы. А Белоруссия, как и многие государства, например, Турция, является воротами на европейские площадки», — отметил аналитик в комментарии RT.

По словам Шаповалова, заявление госсекретаря латвийского МВД в очередной раз говорит о том, что должностные лица республики «плохо разбираются в современной геополитической ситуации и сущности миграционного кризиса».

«И в этом есть такой местечковый провинциализм чиновников Латвии, которые ошибочно считают, что именно их страна является какой-то особенной в плане миграции и её причин. Новая миграционная волна стала следствием агрессивных действий западных стран, входящих в НАТО, на Ближнем Востоке, а Латвия — член альянса», — отметил аналитик.

Флаги ЕС

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По мнению Шаповалова, Рига выдвигает новое обвинение Минску, поскольку отчаянно хочет привлечь к себе внимание.

«И теперь они хотят запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, машинистами которого являются Польша и Литва. Латвийские элиты, продавая оптом и в розницу антибелорусскую позицию, пытаются раздуть историю вокруг своей роли в миграционном кризисе», — считает эксперт.

Мухин полагает, что таким образом Рига хочет добиться дополнительного финансирования от Брюсселя на защиту от мигрантов.

«Латвия явно преувеличивает степень опасности миграционного кризиса для республики. Она действует по шаблону Польши и Литвы в надежде получать от ЕС серьёзную компенсацию за конфликт с Белоруссией, подзаработать на этом», — заключил аналитик.