ЕК предложила разрешить Польше, Литве и Латвии упрощённое рассмотрение заявок на убежище
- AP
Отмечается, что сроки регистрации заявок на убежище могут быть увеличены до четырёх недель вместо действующих трёх-десяти дней.
Также вся процедура рассмотрения заявки на получение убежища может проходить на границе и занимать до 16 недель.
В Еврокомиссии также выступили за принятие упрощённого механизма для процедур по выдворению с территории ЕС мигрантов, которым отказано в получении убежище.
Данные экстренные меры в случае принятия будут действовать шесть месяцев.
Ранее Еврокомиссия предложила создать механизм введения ограничений против компаний, причастных к доставке мигрантов к границам Евросоюза.