ЕК предложила разрешить Польше, Литве и Латвии упрощённое рассмотрение заявок на убежище

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Еврокомиссия предложила разрешить Польше, Литве и Латвии рассматривать заявки на убежище от беженцев на границе с Белоруссией по упрощённой процедуре.
ЕК предложила разрешить Польше, Литве и Латвии упрощённое рассмотрение заявок на убежище
  • AP

Отмечается, что сроки регистрации заявок на убежище могут быть увеличены до четырёх недель вместо действующих трёх-десяти дней.

Также вся процедура рассмотрения заявки на получение убежища может проходить на границе и занимать до 16 недель.

В Еврокомиссии также выступили за принятие упрощённого механизма для процедур по выдворению с территории ЕС мигрантов, которым отказано в получении убежище. 

Данные экстренные меры в случае принятия будут действовать шесть месяцев.

Ранее Еврокомиссия предложила создать механизм введения ограничений против компаний, причастных к доставке мигрантов к границам Евросоюза. 

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