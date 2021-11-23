ЕК предложила вводить меры против причастных к перевозке мигрантов компаний

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Еврокомиссия предложила создать механизм введения ограничений против компаний, причастных к доставке мигрантов к границам Евросоюза. Об этом говорится в пояснениях к предложенным ЕК мерам в связи с миграционным кризисом.
ЕК предложила вводить меры против причастных к перевозке мигрантов компаний
  • AP

«Недавние события на границе ЕС с Белоруссией не были бы возможны без определённых транспортных операторов, сознательно или неосознанно участвующих в эксплуатации людей», — говорится в заявлении.

Для борьбы с «инструментализацией людей в политических целях» Еврокомиссия предлагает создать правовую основу для «целевых мер» против транспортных операторов, которые участвуют в незаконном ввозе людей в Европейский союз или способствуют этому.

Меры предлагается вводить в индивидуальном порядке, они могут представлять собой ограничение деятельности на рынке ЕС, приостановление действия лицензий или разрешений, а также приостановление прав на заправку топливом или выполнение технического обслуживания в пределах ЕС.

Также Еврокомиссия выразила мнение, что манипуляция информацией стала ключевым инструментом для создания миграционного кризиса у границ ЕС.

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