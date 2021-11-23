Еврокомиссия считает, что миграционный кризис был создан с помощью манипуляции информацией

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Еврокомиссия считает, что манипуляция информацией стала ключевым инструментом для создания миграционного кризиса у границ ЕС.
Еврокомиссия считает, что миграционный кризис был создан с помощью манипуляции информацией
  • AP

«Манипуляция информацией — это ключевой инструмент, использованный для обмана людей, создания ложных обещаний и, как следствие, их инструментализации», — говорится в заявлении ЕК.

Это использовалось «различными силами, организовавшими и управлявшими масштабной кампанией по распространению дезинформации», чтобы навредить международной репутации ЕС, считает Еврокомиссия.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил о планах запретить белорусской авиакомпании «Белавиа» аренду самолётов у европейских компаний в связи с миграционным кризисом.

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