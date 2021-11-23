Глава Евросовета заявил о планах запретить «Белавиа» аренду самолётов в Европе

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил о планах запретить белорусской авиакомпании «Белавиа» аренду самолётов у европейских компаний в связи с миграционным кризисом.

Об этом Мишель сказал на заседании Европарламента в Страсбурге.

«Большая часть авиапарка «Белавиа» состоит из самолётов, арендованных у европейских компаний. Скоро будет принято решение, чтобы остановить это», — цитирует его РИА Новости.

Ранее белорусская авиакомпания «Белавиа» сообщила о прекращении авиаперевозок из Ташкента граждан Афганистана, Ирака, Йемена, Ливана, Ливии и Сирии.

Также «Белавиа» перестала допускать на рейсы из Турции в Белоруссию граждан Сирии, Ирака и Йемена.