Глава Евросовета заявил о планах запретить «Белавиа» аренду самолётов в Европе
- Reuters
Об этом Мишель сказал на заседании Европарламента в Страсбурге.
«Большая часть авиапарка «Белавиа» состоит из самолётов, арендованных у европейских компаний. Скоро будет принято решение, чтобы остановить это», — цитирует его РИА Новости.
Ранее белорусская авиакомпания «Белавиа» сообщила о прекращении авиаперевозок из Ташкента граждан Афганистана, Ирака, Йемена, Ливана, Ливии и Сирии.
Также «Белавиа» перестала допускать на рейсы из Турции в Белоруссию граждан Сирии, Ирака и Йемена.