Глава Евросовета заявил о планах запретить «Белавиа» аренду самолётов в Европе

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Глава Евросовета Шарль Мишель заявил о планах запретить белорусской авиакомпании «Белавиа» аренду самолётов у европейских компаний в связи с миграционным кризисом.
Глава Евросовета заявил о планах запретить «Белавиа» аренду самолётов в Европе
  • Reuters

Об этом Мишель сказал на заседании Европарламента в Страсбурге.

«Большая часть авиапарка «Белавиа» состоит из самолётов, арендованных у европейских компаний. Скоро будет принято решение, чтобы остановить это», — цитирует его РИА Новости

Ранее белорусская авиакомпания «Белавиа» сообщила о прекращении авиаперевозок из Ташкента граждан Афганистана, Ирака, Йемена, Ливана, Ливии и Сирии.

Также «Белавиа» перестала допускать на рейсы из Турции в Белоруссию граждан Сирии, Ирака и Йемена.

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