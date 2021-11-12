«Белавиа» не будет допускать на рейсы из Турции в Белоруссию граждан Сирии, Ирака и Йемена

В авиакомпании «Белавиа» сообщили, что по решению турецких властей с 12 ноября не будут принимать на рейсы из Турции в Белоруссию граждан Ирака, Сирии, Йемена. Соответствующая информация приводится на сайте авиаперевозчика.

«С 12 ноября граждане Ирака, Сирии, Йемена не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Турции в Белоруссию», — говорится в сообщении.

Как уточняется, данная мера была введена в соответствии с решением компетентных органов Турции.

К тому же в авиакомпании Turkish Airlines подтвердили РИА Новости, что на фоне кризиса с беженцами также не будут принимать на рейсы до Минска граждан Ирака, Сирии и Йемена, исключая обладателей дипломатических паспортов и имеющих вид на жительство в Белоруссии.

Ранее Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника сообщал, что власти Европейского союза обсуждают возможность введения санкций против авиакомпании «Аэрофлот» на фоне миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что утверждения о «вовлечённости» «Аэрофлота» в миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши ложны.