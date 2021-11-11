Лавров опроверг заявления о «вовлечённости» «Аэрофлота» в миграционный кризис

Утверждения о «вовлечённости» «Аэрофлота» в миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши ложны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Ну если очень дипломатично, то это неправда», — сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующие заявления.

Лавров напомнил, что компания не имеет рейсов между Минском и столицами тех стран, откуда беженцы потоком идут в Европу, после того как «Европа вместе с Америкой эти страны разбомбила».

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» опровергла информацию об участии или содействии в организации массовой перевозки мигрантов в Белоруссию.

В Кремле отметили, что сообщения о возможности введения санкций Евросоюзом против «Аэрофлота» — это безумные идеи.