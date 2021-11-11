«Аэрофлот» опроверг причастность к перевозке мигрантов в Белоруссию

Российская авиакомпания «Аэрофлот» опровергла информацию об участии или содействии в организации массовой перевозки мигрантов в Белоруссию.

«Информация об участии или содействии ПАО «Аэрофлот» в организации массовой перевозки мигрантов на территорию Республики Беларусь не соответствует действительности», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы компании.

Кроме того, авиакомпания не выполняет регулярные и чартерные рейсы в города Ирака и Сирии и рейсы по маршруту Стамбул — Минск.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника сообщало, что власти Европейского союза обсуждают возможность введения санкций против «Аэрофлота» на фоне миграционного кризиса на польской границе.

Комментируя ситуацию, замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что подобные меры со стороны ЕС только ухудшат ситуацию и создадут препятствия для нормального диалога.