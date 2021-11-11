В МИД России прокомментировали сообщения о возможности введения ЕС санкций против «Аэрофлота»

Возможные санкции против «Аэрофлота» со стороны Евросоюза только ухудшат ситуацию и создадут препятствия для нормального диалога, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

В беседе с РИА Новости российский дипломат подчеркнул, что соответствующие меры не приблизят решение проблем, которых опасаются в ЕС.

«Требуется сотрудничество, а сотрудничество начинается с диалога, а не введения каких-то санкций, которые будут только ухудшать ситуацию по существу и создавать препятствия для самой возможности нормального разговора», — сказал Грушко.

Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника ранее сообщал, что власти Европейского союза обсуждают возможность введения санкций против авиакомпании «Аэрофлот» на фоне миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши.