В МИД России прокомментировали сообщения о возможности введения ЕС санкций против «Аэрофлота»
- globallookpress.com
В беседе с РИА Новости российский дипломат подчеркнул, что соответствующие меры не приблизят решение проблем, которых опасаются в ЕС.
«Требуется сотрудничество, а сотрудничество начинается с диалога, а не введения каких-то санкций, которые будут только ухудшать ситуацию по существу и создавать препятствия для самой возможности нормального разговора», — сказал Грушко.
Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника ранее сообщал, что власти Европейского союза обсуждают возможность введения санкций против авиакомпании «Аэрофлот» на фоне миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши.