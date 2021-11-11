В Кремле назвали безумными идеями сообщения о возможности санкций ЕС против «Аэрофлота»

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Сообщения о возможности введения санкций Евросоюзом против «Аэрофлота» на фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе — это безумные идеи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле назвали безумными идеями сообщения о возможности санкций ЕС против «Аэрофлота»
  • Reuters

«Давайте всё-таки рассчитывать на то, что подобные безумные идеи живут лишь в подобных информационных вбросах», — сказал он.

Официальный представитель Кремля также напомнил о заявлении российской авиакомпании, в котором «Аэрофлот» отрицает причастность к организации массовой перевозки мигрантов в Минск. 

«Кроме того, даже если какие-то компании это делают, это никоим образом не противоречит никаким нормам международным», — добавил Песков.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника сообщало, что власти Европейского союза обсуждают возможность введения санкций против «Аэрофлота» на фоне миграционного кризиса на польской границе.

Комментируя ситуацию, замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что подобные меры со стороны ЕС только ухудшат положение и создадут препятствия для нормального диалога.

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