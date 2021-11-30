Лукашенко назвал причины миграционного кризиса на границе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости перечислил причины миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

Как напомнил глава государства, у Белоруссии и ЕС было соглашение о реадмиссии.

В соответствии с ним, если мигранты попали в ЕС через белорусскую территорию, Минск мог забрать их обратно и разместить в лагерях для беженцев.

«Лагеря должны были они (Европейский союз. — RT) построить, и они начали строить, а потом прекратили. А я перестал их оттуда забирать», — заявил Лукашенко.

Другой причиной является санкционная политика ЕС, отметил он.

«Тебе на шею набросили петлю, зажимают и говорят: «Защищай меня». Я честно им заявил об этом в самом начале: «Ребята, вы пошли на обострение отношений», — сказал Лукашенко.

Он также обвинил власти ЕС в «удушении» Белоруссии.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил о риске глобальных последствий миграционного кризиса на границе ЕС.

По его словам, он является «одним из самых тяжёлых миграционных кризисов в Европе».