«Двойная игра»: как Кишинёв призвал Москву снять пошлины и выступил против присутствия миротворцев РФ в Приднестровье

Молдавия считает необходимым, чтобы Россия отменила пошлины на производимую в республике продукцию. Об этом заявил молдавский министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Вместе с тем Попеску сообщил, что вывод российских миротворцев из Приднестровья остаётся приоритетом внешней политики Молдавии. По его словам, присутствие оперативной группы войск России в этом регионе «противоречит статусу нейтралитета, закреплённому в конституции» республики. По мнению экспертов, Кишинёв ведёт двойную игру, желая одновременно наращивания торгового сотрудничества с Москвой и вывода российских миротворцев из Приднестровского региона.

Молдавия призывает Россию отменить пошлины на производимые в республике товары. Об этом заявил молдавский вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Была вновь высказана наша (молдавской стороны. — RT) позиция по поводу пересмотра российскими властями применяемых к ряду молдавских товаров ввозных пошлин, а также необходимость отмены существующих ограничений по допуску молдавских экспортёров и молдавской продукции на российский рынок», — отметил министр республики.

Попеску также почеркнул, что Кишинёв выступает и за возвращение к режиму свободной торговли на территории Содружества Независимых Государств (СНГ).

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«С нашей точки зрения, очень важно вернуться к режиму свободной торговли в рамках СНГ, который является основной базой наших торгово-экономических отношений», — сказал глава МИД Молдавии.

Вместе с тем Попеску заявил, что вывод российских миротворцев из Приднестровья остаётся приоритетом внешней политики Молдавии.

«Что касается присутствия оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова, наша позиция остаётся неизменной. Это присутствие противоречит статусу нейтралитета, закреплённому в Конституции Молдовы, и вывод российских войск остаётся приоритетом нашей внешней политики», — сказал Попеску.

Он также отметил, что недавнее подписание с Россией протокола и контракта по поставкам газа в республику — пример «возможного нахождения решений по сложным вопросам» между сторонами в «прагматическом, спокойном ключе».

Российская позиция

В свою очередь, во время совместной пресс-конференции с молдавским коллегой Сергей Лавров опроверг обвинения в адрес Москвы о давлении на Кишинёв из-за поставок газа.

«Мы обратили внимание, что некоторые наши западные коллеги, включая заметно активизировавшегося высокого представителя Евросоюза господина (Жозепа. — RT) Борреля, комментируя эти позитивные договорённости («Газпрома» и «Молдовагаза». — RT), почему-то сочли возможным и уместным обвинять Российскую Федерацию в оказании политического давления на Молдову. Это не так, это продолжение попыток с негодными средствами интерпретировать происходящее на нашем общем пространстве», — заявил глава российского МИД.

Лавров также подчеркнул, что, когда экономические субъекты хозяйствования, в данном случае «Газпром» и «Молдовагаз», о чём-то договариваются, значит, их устраивают условия, которые лежат в основе таких соглашений.

Глава МИД РФ Сергей Лавров

РИА Новости

© Александр Щербак

«Кстати, ровно так прокомментировала договорённости 29 октября (президент республики. — RT) госпожа (Майя. — RT) Санду», — отметил Лавров, добавив, что Москва и Кишинёв нашли «конкретный взаимовыгодный алгоритм совместной работы», которая будет продолжена.

Лавров, как и его молдавский коллега, затронул тему приднестровского урегулирования. По его словам, Россия продолжит выполнять роль посредника и гаранта в этом процессе.

«Мы подчеркнули важность последовательной реализации дальнейшего развития договорённостей, которые были достигнуты между Кишинёвом и Тирасполем в рамках укрепления мер доверия и которые направлены на обеспечение всеобъемлющего и жизнеспособного урегулирования на Днестре», — сказал Лавров.

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Он также отметил, что Москва рассчитывает на скорейшее проведение официальной встречи в переговорном формате «5 + 2», который, по словам российского министра, «уже два года как бездействует».

«Мы почувствовали заинтересованность руководства Молдовы в скорейшем возобновлении такого формата», — добавил Лавров.

Рассказал глава МИД РФ и о том, что стороны договорились не ослаблять совместную работу по противодействию новой коронавирусной инфекции.

«Я подтвердил готовность Москвы и далее оказывать необходимое содействие нашим молдавским друзьям, включая поставку в республику российских вакцин и другие виды сотрудничества», — заявил российский министр.

«Достаточно странный курс»

Как отметил политолог Александр Асафов, комментируя заявления Попеску, Кишинёв «ведёт двойную игру», желая одновременно наращивания торгового сотрудничества с Москвой и СНГ и при этом вывода российских миротворцев из Приднестровского региона.

«Такую позицию обновлённой власти Молдавии можно назвать абсурдной. С одной стороны, речь идёт о намерении углублять сотрудничество с РФ и СНГ, а с другой — о желании избавиться от миротворцев России в Приднестровье, продолжать во многом антироссийскую риторику, ориентированную на Запад, продвигать деструктивные идеи, нередко направленные против Москвы. При всём при этом Кишинёв требует более интенсивных торговых отношений, а также другой помощи со стороны РФ», — сказал аналитик в разговоре с RT.

Схожей позиции придерживается заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. По его мнению, заявления Попеску о пошлинах и российских миротворцах продолжают тот «достаточно странный курс и декларации», которые РФ наблюдала со стороны нового молдавского правительства на протяжении всего периода его существования.

Парламент Молдавии

AP

© Roveliu Buga

«Создаётся впечатление о недостаточной компетентности и адекватности министров республики в отношении того курса, который они проводят», — подчеркнул Шаповалов в разговоре с RT.

По словам Асафова, Кишинёв не смущает абсурдность собственной позиции и то, что, проводя во многом антироссийский курс, молдавские власти требуют какого-то доброго и конструктивного к себе отношения со стороны Москвы.

«Молдавия надеется, что ей удастся добиться чего-то от России при чёткой антироссийской позиции, получать экономическую выгоду, но так не бывает. Москва уже подчёркивала, что готова на продуктивные контакты без двусмысленностей», — констатировал эксперт.

Асафов также отметил, что Кишинёв нередко «разыгрывает западную карту», когда понимает, что так просто от Москвы уступок добиться не получится.

«Тогда обращения идут в адрес стран Евросоюза и государств Запада с возгласами о том, что Россия обидела Молдавию, душит её пошлинами и продаёт газ по высоким ценам», — сказал аналитик.

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То же касается и ситуации вокруг урегулирования приднестровского конфликта и роли российских миротворцев в этом процессе, отметил Асафов. Как он сказал, молдавская сторона не говорит о последствиях их гипотетического ухода.

«А Москва прекрасно понимает, к чему это приведёт. После этого некому будет защищать право людей на жизнь и безопасность в этом регионе, который молдавские политики регулярно призывают «наказать и поставить на колени», — пояснил эксперт.

Как отметил Шаповалов, Россия является гарантом мира в Приднестровье.

«Москва будет и дальше выполнять свою миссию, поскольку фактически безопасность на этих территориях зависит именно от РФ. Не будь там её миротворцев, регион погрузился бы в братоубийственную войну», — подчеркнул аналитик.

Асафов назвал конструктивной политику Москвы в отношении Кишинёва. По его словам, она основывается на понимании важности взаимовыгодного сотрудничества, а также на готовности, несмотря ни на что, помогать своим молдавским партнёрам.

«Когда республике нужна помощь, Россия помогает ей, даже закрывая глаза на некоторые странные обстоятельства риторики и действий Кишинёва. Российские власти вопреки двойным стандартам Молдавии продолжают оказывать ей поддержку, в том числе поставляя газ на выгодных условиях, вакцины от коронавируса, а также сотрудничая по другим направлениям», — сказал аналитик.

Однако, по словам Шаповалова, в то же время у Кишинёва должно быть чёткое понимание того, что взаимодействие с РФ «не может быть игрой в одни ворота».