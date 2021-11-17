Лавров опроверг заявления Запада о давлении России на Молдавию в ситуации с газом

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг утверждения западных стран о давлении российской стороны на Молдавию в ситуации с газом.
Лавров опроверг заявления Запада о давлении России на Молдавию в ситуации с газом
  • РИА Новости

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Молдавии Нику Попеску. RT вёл трансляцию.

Как отметил Лавров, в России обратили внимание, что некоторые западные коллеги, включая «заметно активизировавшегося» высокого представителя ЕС Жозепа Борреля, комментируя позитивные договорённости «Газпрома» и «Молдовагаза», «почему-то сочли возможным и уместным обвинять Россию в оказании политического давления на Молдавию».

«Это не так, это продолжение попыток с негодными средствами интерпретировать происходящее на нашем общем пространстве», — заявил он.

Он подчеркнул, что когда экономические субъекты хозяйствования, в данном случае «Молдовагаз» и «Газпром», о чём-то договариваются, значит, их устраивают условия, которые лежат в основе этой договорённости.

«Кстати, ровно так прокомментировала договорённости 29 декабря госпожа Санду», — отметил Лавров.

Ранее глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что Молдавия на переговорах с «Газпромом» добилась самых выгодных условий контракта, которые возможны в нынешней ситуации.

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