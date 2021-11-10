В «Молдовагазе» рассказали о переговорах с «Газпромом»

Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан рассказал о переговорах с «Газпромом».

«Молдавия на переговорах с «Газпромом» добилась самых выгодных условий контракта, которые возможны в нынешней ситуации. По нашим предварительным расчётам, в следующие 14 месяцев этот контракт позволит нашей стране сэкономить $405 млн в сравнении с закупочными ценами на мировом рынке»», — цитирует ТАСС Чебана.

Он также заявил, что цена на газ, поставляемый «Газпромом» в Молдавию, в декабре может составить $430 за 1 тыс. куб. м вместо $450 в ноябре.

29 октября Молдавия и «Газпром» договорились о продлении контракта на пять лет.