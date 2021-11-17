Лавров заявил о готовности России поставлять Молдавии российские вакцины от COVID-19

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой молдавского МИД сообщил, что Россия готова поставлять Молдавии российские вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Он сообщил, что стороны «условились не ослаблять совместную работу по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции».

«Я подтвердил готовность Москвы и далее оказывать необходимое содействие нашим молдавским друзьям, включая поставку в республику российских вакцин и другие виды сотрудничества», — заявил Лавров.

29 октября Молдавия и «Газпром» договорились о продлении контракта на пять лет.