Лавров заявил о готовности России поставлять Молдавии российские вакцины от COVID-19
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Он сообщил, что стороны «условились не ослаблять совместную работу по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции».
«Я подтвердил готовность Москвы и далее оказывать необходимое содействие нашим молдавским друзьям, включая поставку в республику российских вакцин и другие виды сотрудничества», — заявил Лавров.
29 октября Молдавия и «Газпром» договорились о продлении контракта на пять лет.