«Весь в крови, я с ужасом посмотрел на друга»: Александр Лютиков из Донбасса стал свидетелем обстрела на городском рынке
18 ноября 2021

«Весь в крови, я с ужасом посмотрел на друга»: Александр Лютиков из Донбасса стал свидетелем обстрела на городском рынке

15 ноября 2021 | 19:32

СК России возбудил уголовное дело по факту обстрелов ВСУ семи населённых пунктов ЛНР и ДНР

01 ноября 2021 | 11:23

СК России возбудил дело по факту ранения мирных жителей ДНР с украинского БПЛА

01 ноября 2021 | 10:34

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела ДНР со стороны ВСУ

30 октября 2021 | 17:03

СК проверяет сообщения об удержании 37 россиян украинскими военными

27 октября 2021 | 14:47

СК возбудил уголовное дело по факту массированного обстрела Донбасса украинскими силовиками

21 октября 2021 | 12:46

СК России возбудил дело по факту ранения девочки в ходе обстрела ВСУ в пригороде Донецка

14 октября 2021 | 11:01

СК возбудил уголовное дело по факту обстрела школы в ЛНР украинскими силовиками

12 октября 2021 | 09:24

СК России возбудил уголовное дело по факту ранения жителя Донецка

15 сентября 2021 | 08:58

СК возбудил уголовное дело по факту ранения мирных жителей украинскими силовиками

09 сентября 2021 | 13:09

СК России возбудил дело по факту ранения двух жителей Донецка украинскими силовиками

12 августа 2014 года город Ясиноватая Донецкой области подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. В ходе атаки было повреждено железнодорожное полотно, под обстрел попали городской рынок и жилые кварталы. Несколько мирных жителей погибли, многие получили ранения. Среди пострадавших оказались 51-летний Александр Лютиков и два его друга. Александр рассказал RT, что им пришлось пережить в тот день.

Обстрел Ясиноватой со стороны посёлка Каменка, находившегося тогда под контролем ВСУ, застал приятелей на городском рынке. Поначалу звуки разрывающихся снарядов раздавались вдалеке, но постепенно становились всё ближе и отчётливее. 

Затем снаряды начали падать прямо на территорию рынка. Закричали раненые, поднялась паника. Лютиков и его друзья решили укрыться от обстрела около ближайших магазинов и побежали туда. Но тут сзади прогремел взрыв. 

«Меня толкнуло вперёд. Удар, а потом — страшная боль в правом предплечье, я весь в крови, — вспоминает Лютиков. — Володя был совсем рядом, и я с ужасом смотрел, как у него на спине по футболке растекается кровавое пятно. Оглянулся на Сашку, но с ним было всё в порядке». 

Друзья легли на землю, чтобы дождаться, пока обстрел немного стихнет, а потом решились наконец добежать до рыночной парковки, где стоял их автомобиль. Однако оставаться на рынке было опасно, и приятели стали прорываться на машине до бомбоубежища, располагавшегося в здании Ясиноватского строительного техникума. 

Только спустя несколько часов, когда обстрел совсем прекратился, друзья смогли добраться до больницы. Ранение Лютикова оказалось лёгким, и после оказания первой помощи врачи отпустили его домой.

Его другу Володе повезло куда меньше: медики диагностировали у него «непроникающее осколочное ранение грудной клетки» и срочно отправили в операционную. К счастью, операция прошла удачно. Но трое друзей до сих пор с ужасом вспоминают тот день.