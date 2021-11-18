«Весь в крови, я с ужасом посмотрел на друга»: Александр Лютиков из Донбасса стал свидетелем обстрела на городском рынке

12 августа 2014 года город Ясиноватая Донецкой области подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. В ходе атаки было повреждено железнодорожное полотно, под обстрел попали городской рынок и жилые кварталы. Несколько мирных жителей погибли, многие получили ранения. Среди пострадавших оказались 51-летний Александр Лютиков и два его друга. Александр рассказал RT, что им пришлось пережить в тот день.

Обстрел Ясиноватой со стороны посёлка Каменка, находившегося тогда под контролем ВСУ, застал приятелей на городском рынке. Поначалу звуки разрывающихся снарядов раздавались вдалеке, но постепенно становились всё ближе и отчётливее.

Затем снаряды начали падать прямо на территорию рынка. Закричали раненые, поднялась паника. Лютиков и его друзья решили укрыться от обстрела около ближайших магазинов и побежали туда. Но тут сзади прогремел взрыв.

«Меня толкнуло вперёд. Удар, а потом — страшная боль в правом предплечье, я весь в крови, — вспоминает Лютиков. — Володя был совсем рядом, и я с ужасом смотрел, как у него на спине по футболке растекается кровавое пятно. Оглянулся на Сашку, но с ним было всё в порядке».

Друзья легли на землю, чтобы дождаться, пока обстрел немного стихнет, а потом решились наконец добежать до рыночной парковки, где стоял их автомобиль. Однако оставаться на рынке было опасно, и приятели стали прорываться на машине до бомбоубежища, располагавшегося в здании Ясиноватского строительного техникума.

Только спустя несколько часов, когда обстрел совсем прекратился, друзья смогли добраться до больницы. Ранение Лютикова оказалось лёгким, и после оказания первой помощи врачи отпустили его домой.

Его другу Володе повезло куда меньше: медики диагностировали у него «непроникающее осколочное ранение грудной клетки» и срочно отправили в операционную. К счастью, операция прошла удачно. Но трое друзей до сих пор с ужасом вспоминают тот день.