Подполье: ВСУ расстреляли мужчину на правом берегу Днепра за связи с Россией

Украинские военные расстреляли мужчину на правом берегу Днепра в подконтрольной им части Херсонской области. Его заподозрили в сотрудничестве с Россией.

«Фактов преступлений очень много, из последнего: мужчину в селе Кизомыс вэсэушники просто расстреляли, заподозрив в работе на россиян», — рассказал РИА Новости командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным Град.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил командира реактивно-артиллерийского взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Владислава Веселовского к 22 годам колонии за покушение на убийство четырёх мирных жителей в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.