У резиденции канадского посла в Москве прошла антифашистская демонстрация
18 апреля 2024

У резиденции канадского посла в Москве прошла антифашистская демонстрация

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У резиденции канадского посла в Москве прошла антифашистская демонстрация

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В Москве у здания на улице Остоженка, где расположена резиденция посла Канады, прошёл пикет активистов. Собравшиеся скандировали антифашистские лозунги и выражали своё возмущение политикой Оттавы, направленной на поддержку нацизма на Украине.

«Мы хотим выразить своё негативное отношение к тому, что Канада является спонсором мирового нацизма, фашизма, терроризма и других форм уничижения народов», — заявил RT активист по имени Юрий.

Акция состоялась напротив резиденции, где сегодня проходил приём.

На встречу с канадским дипломатом съехались представители более чем двух десятков иностранных государств, в том числе посол Франции Пьер Леви, его коллега из Польши Кшиштоф Краевский, а также консул, и. о. главы посольства Литвы Унгюс Лабутис, заместитель посла ФРГ Анке Хольштайн, советник-посланник посольства Эстонии Яна Ванамёльдер и заместитель посла Латвии Рутка Даце.

Как ранее сообщал RT, Канада планирует предоставить Украине в 2024 году через МВФ кредит на $1,74 млрд.