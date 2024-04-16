Канада планирует предоставить Украине в 2024 году через МВФ кредит на $1,74 млрд
Информация об этом содержится в проекте федерального бюджета на следующий финансовый год, опубликованном Министерством финансов Канады.
«В бюджет на 2024 год предусмотрено намерение Канады предоставить Украине кредит в размере 2,4 млрд долларов, 2 млрд из них уже были переданы 20 марта 2024 года через управляемый МВФ счёт для Украины», — приводит текст документа ТАСС.
В конце марта о военной помощи Украине высказался глава Минобороны Канады Билл Блэр. Он заявил, что Оттава «опустошила кладовку».