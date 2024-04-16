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Канада планирует предоставить Украине в 2024 году через МВФ кредит на $1,74 млрд

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Канада намерена в 2024 году предоставить Украине через Международный валютный фонд (МВФ) кредит на сумму 2,4 млрд канадских долларов, что соответствует 1,75 млрд долларов США.

Информация об этом содержится в проекте федерального бюджета на следующий финансовый год, опубликованном Министерством финансов Канады.

«В бюджет на 2024 год предусмотрено намерение Канады предоставить Украине кредит в размере 2,4 млрд долларов, 2 млрд из них уже были переданы 20 марта 2024 года через управляемый МВФ счёт для Украины», — приводит текст документа ТАСС.

В конце марта о военной помощи Украине высказался глава Минобороны Канады Билл Блэр. Он заявил, что Оттава «опустошила кладовку».

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