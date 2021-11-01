«Мнение смелых людей»: о чём рассказывает американский фильм про независимую Украину

На RTД выходит документальный фильм «Украина: бесконечно длящееся настоящее», созданный американской компанией Global 3 Pictures, Inc. Авторы ленты размышляют об истинных причинах обретения Киевом независимости в 1991 году и анализируют 30-летний период существования суверенной Украины. Принявшие участие в съёмках украинские политики пришли к выводу, что республика была не готова к самостоятельной жизни, и поэтому за минувшие три десятилетия ей пришлось пройти через колоссальные трудности. Эксперты называют американскую ленту «мнением смелых людей» и констатируют, что, лишившись прочных связей с Россией, Украина утратила и шансы на прогрессивное развитие.

На канале RTД выходит документальный фильм «Украина: бесконечно длящееся настоящее», выпущенный американской компанией Global 3 Pictures, Inc.

В основе сюжета ленты — осмысление причин и итогов 30 лет независимости Украины. В фильм включены кадры хроники событий новейшей истории страны, а также фрагменты бесед журналистов с бывшими и действующими политическими акторами Украины.

«Носили жёлто-синие флаги»

Начало фильма — это рассказ об идеях, царивших во времена перестройки, попытка понять, действительно ли общество так стремилось к суверенитету, как принято считать на современной Украине. Интересно, что собеседники журналистов почти единогласно подчеркнули, что сепарация носила искусственный характер.

Так, Юрий Ехануров, возглавлявший украинское правительство в 2005—2006 годах, рассказал, что участниками митингов и агиткампаний в Киеве за выход из состава СССР были приезжие из западных областей.

«Они ходили по улицам, носили жёлто-синие флаги и пели украинские песни. И это создавало такой фон, что изменения будут и вот-вот настанут», — говорит Ехануров.

Американские журналисты отмечают, что существенный вклад в «развод» Киева с Москвой сделала организация «Народный рух Украины». Она объединяла националистов и «сторонников умеренных реформ» и пользовалась поддержкой Вашингтона.

Её деятельность в итоге была одобрена местной компартией (КПУ) и председателем Верхового совета УССР, будущим первым президентом независимой Украины Леонидом Кравчуком.

Акция в поддержку суверенитета Украины

AFP

© Anatoly SAPRONENKOV

Глава кабмина Украины в 1997—1999 годах Валерий Пустовойтенко заявил, что до появления «Народного руха» и так называемого «Демблока» — ещё одного движения за суверенитет — никакого ощущения скорого отделения республики от СССР в обществе «абсолютно не было».

В фильме говорится, что именно «Народный рух» распространял лозунги о том, что Украина якобы «кормит всю Россию». Также его активисты обещали, что после отделения от СССР страна превратится во «вторую Францию», подразумевая под этим высокий уровень жизни.

Несмотря на популистскую русофобскую агитацию, на референдуме в марте 1991 года большинство жителей УССР проголосовали за сохранение Советского Союза. Однако на фоне растерянности Кремля после ГКЧП Кравчук смог продавить через парламент Акт провозглашения независимости Украины, что, как подчёркивается в ленте, противоречило воле народа.

«На двух стульях»

Украине досталось богатое советское наследство в виде мощной промышленной базы, уступавшей среди европейских держав только Франции и Германии. Однако машиностроительная отрасль и оборонный сектор республики работали в кооперации с предприятиями бывшего СССР, в том числе с российскими заводами. И, как подчеркнул Ехануров, организаторы выхода из состава Советского Союза были не готовы предложить суверенной Украине новую модель экономического развития.

Более того, разрыв устоявшихся за десятилетия хозяйственных связей погрузил молодую независимую республику в глубокую депрессию. В интервью журналистам бывший глава Нацбанка и президент Украины в 2005—2010 годах Виктор Ющенко признал, что реализация продукции украинской промышленности шла прежде «только через Москву». То, что происходило в 1990-е годы в экономике Украины, он назвал «катастрофой».

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Руководство Украины в сфере реформ консультировала группа американских экономистов во главе с Джеффри Саксом. Как рассказал Виктор Суслов, занимавший пост министра экономики Украины в 1997—1998 годах, именно советники из-за океана предложили провести так называемую сертификатную приватизацию, которая способствовала появлению олигархов.

Как говорится в фильме, чтобы хоть как-то скрасить крайне неблагоприятную социально-экономическую ситуацию, власти Украины запустили масштабную кампанию по пересмотру истории и поддержке отдельной от Московского патриархата православной церкви (УПЦ КП). Наряду с этим стали возникать новые ультраправые организации.

Комментируя обстановку на Украине в 1990-х годах, народный депутат Верховной рады Андрей Деркач (находится под санкциями Минфина США и СНБО Украины. — RT) отметил, что элита, оказавшаяся у власти в Киеве, не могла похвастаться наличием «культуры государственности» и была не готова к ответственности за независимость.

Валерий Пустовойтенко напомнил, что ситуация начала улучшаться лишь с налаживанием промышленной кооперации и созданием совместных с Россией предприятий. При этом западные инвестиции в республику практически не поступали. Определённое положительное значение для восстановления экономики имела и многовекторная политика Леонида Кучмы, возглавлявшего страну с 1994 по 2005 год. Его журналисты называют президентом, умевшим «сидеть на двух стульях».

При этом, как отмечается в фильме, обратной стороной политики Кучмы стало укрепление олигархата и разгул коррупции. Одним из самых громких скандалов было дело Павла Лазаренко, главы кабмина Украины в 1996—1997 годах, который, по версии швейцарского следствия, присвоил не менее $880 млн.

Впоследствии он на небольшой срок был осуждён в Соединённых Штатах. Как предполагают авторы фильма, Лазаренко пошёл на сделку со следствием и раскрыл американцам схемы, на которых зарабатывала украинская элита, что, по всей вероятности, позволило Вашингтону усилить влияние на официальный Киев.

Роль Соединённых Штатов в украинской политике проходит красной нитью через весь фильм. Так, авторы вспомнили про выступление президента США Джорджа Буша-старшего перед Верховным советом УССР, когда он заявил, что американцы не будут поддерживать тех, кто оказывает содействие «самоубийственному национализму, который основывается на этнической ненависти».

Украинские ультраправые

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Между тем, в фильме показано, что спецслужбы и власти США ещё в период холодной войны делали ставку на поддержку украинского националистического движения, а после распада СССР Вашингтон выстраивал отношения с Киевом в русофобском русле.

Журналисты также напоминают, что перед началом так называемой АТО в середине апреля 2014 года Киев посетил директор ЦРУ в 2013—2017 годах Джон Бреннан. Несмотря на массовую гибель гражданских лиц вследствие действий ВСУ и националистов, Соединённые Штаты продолжили оказывать постмайданным властям политическую поддержку.

Наряду с этим Вашингтон усиливал контроль над украинским руководством, пользуясь ресурсами Джорджа Сороса и создавая «антикоррупционные структуры», в частности, НАБУ.

«Чем гордиться?»

Вопреки сложившемуся на Западе убеждению, авторы картины отрицают спонтанный характер оранжевой революции 2004 года и «евромайдана» 2013—2014 годов, обращая внимание на то, что участники митингов обеспечивались палатками, питанием и транспортом.

Итоги двух госпереворотов рассматриваются как попытка Киева стать частью евроатлантического сообщества, несмотря на проблемы с соблюдением демократических принципов и отсутствие развитой экономики. Кроме того, на Западе не спешили тогда и не торопятся сейчас открывать дверь для бывшей советской республики.

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Для иллюстрации бесплодности прозападных устремлений Киева, американские журналисты проводят параллель с Казахстаном, который при Нурсултане Назарбаеве смог привлечь в экономику миллиарды долларов из США, установив при этом тёплые отношения с двумя другими полюсами силы — Россией и Китаем.

Виктор Янукович, возглавлявший Украину в 2010—2014 годах, описывается в фильме как президент, у которого не хватило мужества сделать окончательный выбор.

Противоречивую природу политики официального Киева американские журналисты объясняют социально-экономической неоднородностью самой Украины, которую можно условно поделить на менее развитый запад и восток, больше ориентированный в экономическом и культурном плане на Россию. В 2014 году эта разница послужила фундаментальной причиной массовых антимайданных выступлений и вооружённого конфликта в Донбассе, считают авторы.

По словам Деркача и Пустовойтенко, политика киевских властей привела к тому, что подавляющее большинство украинцев перестали верить в прогрессивное развитие страны. Взрослое население мечтает о том, чтобы их дети обосновались за рубежом. И с приходом к власти Владимира Зеленского в стране ничего не изменилось.

Президент Украины Владимир Зеленский в Донбассе

© president.gov.ua

В фильм также был включён короткий комментарий попавшего в августе под санкции СНБО украинского политика и блогера Анатолия Шария. По его мнению, положение дел на Украине до выхода из СССР и после этого события иллюстрирует ситуация с крупнейшим в мире транспортным самолётом Ан-225 «Мрия» («Мечта»).

«Чем гордиться?... У нас есть два самолёта «Мрия»: один построен при Союзе, а второй не могут достроить на протяжении 30 лет», — констатировал Шарий.

О разочаровании спустя три десятилетия говорит и Пустовойтенко. По его словам, к своему юбилею Украина утратила фактическую независимость. Авторы ленты со своей стороны констатируют, что всё созданное и накопленное за многие годы существования Украины «оказалось разграбленным и уничтоженным в одночасье».

В свою очередь, в беседе с RT замдиректора Института СНГ Владимир Жарихин связал появление фильма «Украина: бесконечно длящееся настоящее» с ростом популярности левых и антинацистских сил в США. При этом эксперт полагает, что, несмотря на объективные факты, продемонстрированные в фильме, политика Вашингтона на украинском направлении вряд ли будет пересмотрена.

«Этот фильм — мнение смелых людей. На Западе, конечно, встречается альтернативный взгляд на Украину, но, к сожалению, на реальную политику он влияния почти не оказывает. Власти США, отчасти прислушиваясь к мнению североамериканской украинской диаспоры, поставили цель создать из Украины государство, основанное на противостоянии России. Но развиваться без нормальных отношений с Москвой Украина оказалась не способна», — резюмировал Жарихин.

Полную версию фильма «Украина: бесконечно длящееся настоящее» смотрите на канале RTД в 20:30 мск.