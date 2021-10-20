«Ничем не подкреплённое бахвальство»: в Москве ответили на заявления Киева об опыте борьбы с «агрессией России»

Высказывания украинских властей об опыте противостояния «вооружённой агрессии России» — «ничем не подкреплённое бахвальство». Такое мнение выразил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Он подчеркнул, что Москва не является стороной конфликта на юго-востоке Украины. Ранее глава украинского Минобороны Андрей Таран заявил, что армия страны обладает «уникальным опытом» в борьбе с «агрессией» РФ и делится им со своими партнёрами.

В Москве назвали смешными заявления украинской стороны об опыте борьбы с «российской агрессией». Об этом, в частности, высказался первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

«Смешно слушать подобные заявления. Во-первых, не было никакого столкновения... Во-вторых, если он имеет в виду боевые действия на юго-востоке Украины, то там не было российской армии», — подчеркнул сенатор в беседе с RT.

По его словам, украинской стороне «не стоит надеяться на помощь США». В этой связи он вспомнил эвакуацию американских военных из Афганистана.

«Пусть он вернётся на месяц назад и посмотрит кадры бегства американцев из Афганистана. Поэтому заниматься ничем не подкреплённым бахвальством я бы не советовал министру обороны. Я надеюсь, что у него воинская честь есть и он не будет позориться подобными заявлениями», — заключил Джабаров.

Ранее министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что украинская армия обладает уникальным опытом борьбы с «российской агрессией».

«Мы не просто учимся, но и делимся своим опытом ведения борьбы против вооружённой агрессии Российской Федерации. Потому что такого опыта, который есть в украинской армии, пожалуй, нет ни у кого в мире», — приводит слова Тарана Интерфакс-Украина.

Министр также сообщил, что ВС Украины достигли значительных успехов в вопросе достижения совместимости с вооружёнными силами государств — членов НАТО.

«С самого начала пребывания в должности министра обороны я понял, что наша главная задача — достичь совместимости со странами НАТО. На этом пути мы продвинулись очень далеко именно благодаря тесному сотрудничеству с советниками альянса, в частности американскими», — отметил Таран.

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Отметим, что глава Минобороны США Ллойд Остин ранее прибыл в Киев с рабочим визитом. У него состоялась встреча с Тараном, в ходе которой стороны договорились разработать дорожную карту по реализации подписанного соглашения о партнёрстве в сфере обороны.

Накануне зарубежного визита Остина в Пентагоне также заявили, что США поддерживают стремление Украины стать членом НАТО.

«Остин подчеркнёт как в Грузии, так и на Украине, что дверь в НАТО открыта, и призовёт эти страны сделать изменения, необходимые для того, чтобы они соответствовали требованиям членства в оборонном альянсе», — цитирует ведомство РИА Новости.

В Пентагоне добавили, что США укрепляют суверенитет стран, «которые находятся на передовом крае российской агрессии».

Ранее о перспективе вступления Украины в НАТО высказался генсек альянса Йенс Столтенберг. В начале октября он выразил мнение, что у России нет права препятствовать вступлению в альянс Украины и Грузии, однако «это не случится завтра». Комментируя сроки вступления стран в альянс, он подчеркнул, что «не может сказать, когда это произойдёт».

Сам президент Украины Владимир Зеленский в начале сентября заявил, что киевская делегация в ходе визита в Вашингтон не получила прямого ответа от США относительно вступления в НАТО. Наряду с этим украинский президент выразил уверенность в готовности вступления страны в Североатлантический альянс благодаря «уровню армии и специалистов».

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В Вашингтоне, в свою очередь, перед этим заявили, что выступают за политику «открытых дверей» для вступления в альянс стран, которые готовы выполнять обязательства по членству в НАТО. Однако, как сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Украине для вступления в альянс предстоит сделать несколько шагов. По её словам, в Киеве хорошо об этом осведомлены.

В частности, Псаки уточнила, что Киев должен провести реформы, направленные на установление верховенства закона, модернизацию оборонного сектора и наращивание экономического роста.

В Кремле ранее заявили, что вступление Украины в НАТО угрожает национальным интересам России. Об этом высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в фильме «Владимир Путин: хозяин игры», который вышел в эфире телеканала France 5.

«Вступление Украины в НАТО стало бы наихудшим сценарием. Это тот сценарий, который выходит за красную линию национальных интересов России. Это тот сценарий, который может вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности», — приводит высказывание Пескова Интерфакс.