НАТО поставило Украине оборудование для борьбы с COVID-19

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Украина получила новое медицинское оборудование из целевого фонда НАТО по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом говорится в заявлении на сайте альянса.
НАТО поставило Украине оборудование для борьбы с COVID-19
  • РИА Новости

«Украина получила новое медицинское оборудование из целевого фонда НАТО по борьбе с пандемией», — говорится в заявлении на сайте НАТО.

Отмечается, что на Украину было доставлено 50 портативных концентраторов кислорода, три камеры отрицательного давления и четыре мобильных рентгеновских аппарата.

Ранее НАТО уже отправило в республику более 10 тонн средств индивидуальной защиты, включая защитные маски и перчатки.

За последние сутки на Украине выявили более 18 тыс. случаев коронавируса.

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