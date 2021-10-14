НАТО поставило Украине оборудование для борьбы с COVID-19

Украина получила новое медицинское оборудование из целевого фонда НАТО по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом говорится в заявлении на сайте альянса.

«Украина получила новое медицинское оборудование из целевого фонда НАТО по борьбе с пандемией», — говорится в заявлении на сайте НАТО.

Отмечается, что на Украину было доставлено 50 портативных концентраторов кислорода, три камеры отрицательного давления и четыре мобильных рентгеновских аппарата.

Ранее НАТО уже отправило в республику более 10 тонн средств индивидуальной защиты, включая защитные маски и перчатки.

За последние сутки на Украине выявили более 18 тыс. случаев коронавируса.