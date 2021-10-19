На Украине заявили об уникальном опыте армии в борьбе против агрессии России

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Украинская армия обладает уникальным опытом борьбы с российской агрессией. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран.
На Украине заявили об уникальном опыте армии в борьбе против агрессии России
  • © Министерство обороны Украины
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«Мы не просто учимся, но и делимся своим опытом ведения борьбы против вооружённой агрессии Российской Федерации. Потому что такого опыта, который есть в украинской армии, пожалуй, нет ни у кого в мире», — приводит слова Тарана Интерфакс-Украина.

Министр также сообщил, что ВС Украины достигли значительных успехов в совместимости с вооружёнными силами государств — членов НАТО.

«С самого начала пребывания в должности министра обороны я понял, что наша главная задача — достичь совместимости со странами НАТО. На этом пути мы продвинулись очень далеко именно благодаря тесному сотрудничеству с советниками альянса, в частности американскими», — отметил Таран.

Ранее главы военных ведомств Украины и США Андрей Таран и Ллойд Остин договорились разработать дорожную карту по реализации подписанного соглашения о партнёрстве в сфере обороны.

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