«Эффективное взаимодействие»: какие задачи будут решать войска ОДКБ на учениях «Эшелон-2021» и «Боевое братство»

В Таджикистане начинаются учения подразделений ОДКБ «Эшелон-2021». Они направлены на отработку задач по материально-техническому обеспечению. В ходе манёвров будет широко использоваться опыт, который получила российская армия в Сирии и Нагорном Карабахе. Как отмечают эксперты, «Эшелон-2021» — фактически начальный этап учения «Боевое братство», которое должно завершиться ликвидацией условных бандформирований, согласно легенде вторгшихся на территорию одной из союзных стран. В Объединённом штабе ОДКБ заявили, что манёвры учитывают нестабильную ситуацию в Афганистане. По мнению аналитиков, напряжённая обстановка в этой республике и привела к увеличению интенсивности боевой подготовки войск организации.

18 октября стартуют учения войск ОДКБ «Эшелон-2021». В этом году манёвры впервые проходит в Таджикистане — ранее все задачи выполнялись на территории России.

Учения носят антитеррористический характер и направлены на отработку вопросов материально-технического обеспечения (МТО) Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, которым по легенде предстоит отразить нападение незаконных вооружённых формирований (НВФ).

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО), к манёврам будут привлечены более 500 военнослужащих России, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана.

«Основу российского контингента на учении составят военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения 201-й военной базы, всего более 400 человек», — уточняется на сайте Минобороны РФ.

«Сирийский экспресс»

12 октября в беседе с журналистами заместитель командующего войсками ЦВО генерал-лейтенант Алексей Лемякин рассказал, что «Эшелон-2021» пройдёт с учётом опыта, который получила российская армия в сирийской операции и в ходе миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

«В ходе учения отработаем широкий спектр задач материально-технического обеспечения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ с учётом опыта вооружённых конфликтов современности, в том числе в Сирийской Арабской Республике и Нагорном Карабахе», — заявил Лемякин.

По словам генерал-лейтенанта, участники учения должны развернуть объекты складской инфраструктуры и полевые пункты массовой заправки топливом. Кроме того, военнослужащие отработают эвакуацию повреждённых бронемашин с поля боя, доставку боеприпасов и различных материальных средств.

На важность освоения сирийского опыта в сфере МТО неоднократно обращал внимание заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. В конце июля в интервью «Красной звезде» он сообщил, что действия служб материально-технического обеспечения в арабской республике «уникальны для современной военной науки и практики».

Замглавы военного ведомства рассказал, что переброска военной техники, боеприпасов и иного имущества в Сирию осуществлялась «на принципах заблаговременной оперативности и максимальной скрытности для противника».

«Опыт «залегендированной» переброски значительных сил и средств заложен ещё в годы Карибского кризиса. Но никогда раньше в истории не приходилось доставлять столь значительные материальные ресурсы на такое расстояние и в столь сжатые сроки под постоянной угрозой как открытого военного нападения со стороны противника, так и в готовности к его подлым диверсиям и террористическим актам», — пояснил Булгаков.

По оценке замминистра обороны, российским частям МТО удалось оперативно организовать обустройство прибывавших на авиабазу Хмеймим воинских подразделений и распределение предназначенных для них материальных ресурсов. В короткие сроки на аэродроме был налажен процесс обслуживания военной техники, обеспечения топливом и боеприпасами.

Блочные сооружения на авиабазе «Хмеймим», октябрь 2015 года

РИА Новости

© Дмитрий Виноградов

«Оперативно, в частности, была сформирована система противодействия беспилотным летательным аппаратам, включая их обнаружение и оповещение об их появлении, подавления ведущейся ими радиоэлектронной разведки. В результате мы получили «сирийский экспресс», при котором обеспечение российских войск стало всесторонним и бесперебойным», — рассказал Булгаков.

Как сообщил военачальник, «сирийский полигон» таил в себе тяжелейшие испытания», однако части МТО выдержали этот «экзамен».

Булгаков напомнил, что российский контингент действовал в арабской республике во взаимодействии с другими вооружёнными формированиями. Таким образом, ВС РФ получили опыт материально-технического обеспечения коалиционной группировки, который, как уверен генерал, пригодится в будущем.

Говоря о миротворческой операции в Нагорном Карабахе, к заслугам специалистов МТО Булгаков отнёс оперативное возведение 30 блочно-модульных городков, что позволило создать «современные условия жизни и быта» военнослужащих 15-й отдельной мотострелковой бригады ЦВО.

«Для выполнения задачи, подчеркну, было задействовано более 660 военнослужащих и работников гражданских специализированных организаций и свыше 50 единиц специальной техники», — добавил Булгаков.

Как отметили опрошенные RT эксперты, качественное материально-техническое обеспечение боевых группировок зачастую определяет успех на театре военных действий (ТВД). По их словам, подход, который сейчас используется в российской армии, заключается в том, что перед переброской войск всегда подготавливаются площадки для размещения военнослужащих, техники и боеприпасов.

«Ранее нередко получалось, что войска перебрасывали, оставляя их первое время без должного обеспечения. Лишь с течением времени налаживались поставки боеприпасов, материальных средств, организовывался быт и нормальное обслуживание техники. Сирия и Карабах показали, что сейчас это делается наоборот, и я думаю, что странам ОДКБ важно усвоить этот опыт», — заявил RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

Как считает эксперт, в условиях широкого распространения БПЛА, в том числе среди террористического интернационала, значимую роль части МТО играют в оперативном развёртывании средств связи, разведки и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Военнослужащие ОДКБ на учении «Рубеж-2021»

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© Минобороны России

В свою очередь, редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин заявил в комментарии RT, что сирийский театр военных действий во многом схож с условиями Центральной Азии. Поэтому союзники Москвы по ОДКБ заинтересованы в интеграции российского опыта в САР, полагает аналитик.

«Россия показала в Сирии способность организовывать эффективное взаимодействие различных сил, воюющих против боевиков. Это и работа служб материально-технического обеспечения, и действия непосредственно боевых подразделений, которые должны блокировать и уничтожать НВФ», — пояснил Литовкин.

«Боевое братство»

«Эшелон-2021» — одна из составляющих более крупного учения «Боевое братство — 2021», которое пройдёт на полигонах Момирак и Харбмайдон.

В манёврах будут задействованы более 5 тыс. военных из всех шести стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности. Такую информацию 14 октября озвучил журналистам начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

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Как рассказал военачальник, к мероприятиям планируется привлечь свыше 700 единиц техники — более 650 транспортных средств и бронемашин, до 20 самолётов, включая разведывательные Су-24МР и штурмовики Су-25, свыше 20 вертолётов Ми-8МТВ и Ми-24, а также 15 БПЛА.

В рамках «Боевого братства — 2021», помимо «Эшелона-2021», пройдут ещё два учения: «Поиск-2021», направленный на отработку организации и ведения разведки, и «Взаимодействие-2021», в ходе которого будут решены задачи подготовки и проведения операции по локализации приграничного вооружённого конфликта.

Как поясняют эксперты, все три учения объединяет единый замысел. «Эшелон» позволяет отработать начальную стадию подготовки к совместной контртеррористической операции, «Поиск» — обнаружение, оценку сил и средств неприятеля, «Взаимодействие» — ликвидацию условных НВФ, нарушивших границу страны — члена ОДКБ.

На сайте ОДКБ говорится, что участниками «Взаимодействия-2021» станут группы специального назначения и десантно-штурмовые, мотострелковые и артиллерийские подразделения.

«Боевое братство» завершится 23 октября. На заключительный этап учений приглашены представители Сербии, Узбекистана и Монголии, военные атташе, сотрудники Международного комитета Красного Креста.

Как пояснил Сидоров, легенда «Боевого братства — 2021» предусматривает различные варианты развития событий на таджикско-афганской границе. По его оценке, «спектр угроз военной безопасности государств ОДКБ остаётся широким».

Военнослужащие ОДКБ на полигоне

© odkb-csto.org

Напомним, что в Афганистане на фоне масштабного вывода войск США с новой силой вспыхнули боевые действия между «Талибаном»* и правительственной армией. Не встречая серьёзного сопротивления, в середине августа талибы захватили власть в республике.

По мнению Дмитрия Корнева, эскалация насилия в Афганистане в том числе привела к увеличению интенсивности подготовки войск ОДКБ. При этом сценарии, которые отрабатываются на учениях, существенно не поменялись.

«В последние годы войска ОДКБ главным образом нацелены на то, чтобы гасить возможный приграничный конфликт, причём вблизи с Афганистаном, в сложных горных условиях. Для этого отрабатываются разные способы переброски войск, в том числе десанта, оттачиваются навыки ведения разведки, нанесения ударов и вытеснения противника с территории страны — члена ОДКБ», — отметил Корнев.

Дмитрий Литовкин полагает, что комплекс мероприятий в рамках «Боевого братства», как и другие учения ОДКБ, направлен на предотвращение возможности эскалации конфликта в связи с нестабильной ситуацией в Афганистане.

«В Афганистан продолжает перебираться немало боевиков из Сирии, Ирака и Ливии. Это люди куда более радикальные, чем талибы. Небольшими группами они могут попытаться проникнуть в Центральную Азию. Взять под охрану протяжённую границу с Афганистаном нереально, и потому учения ОДКБ по отражению вторжения НВФ имеют большой практический смысл», — заключил Литовкин.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.