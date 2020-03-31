После ранения лицо маленького сына Галины Баглаенко до сих пор в шрамах

2 февраля 2017 года Донецк был обстрелян из реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град». Сильнее всего пострадали жители района Мотель. Два человека погибли, более десяти получили ранения. Значительный ущерб был нанесён домам и инфраструктуре.

В тот день к семье Галины Баглаенко пришли гости. Всё было спокойно, пока на улице не прогремел взрыв. Позже экспертиза установит, что это был снаряд РСЗО «Ураган», который взорвался на проезжей части около жилого дома. В момент взрыва шестилетний сын Галины Серёжа был в гостиной вместе со своей тётей и её трехмесячным малышом. Остальные члены семьи находились на кухне.

Когда Галина, её муж и 19-летний сын (его ранило в руку) опомнились после взрыва, они стали через завалы пробираться к младшему ребёнку.

«Было темно, света не было, потом он где-то загорелся. Все двери слетели с петель, окна были выбиты. Вокруг валялись кирпичи, земля и ветки с улицы. Всё было в пыли, — вспоминает Галина Баглаенко. — У меня отовсюду текла кровь: с рук, с лица, с ног».

Маленький Серёжа сам выбежал навстречу родителям. Он был весь в крови.

Сестра Галины и её ребёнок не пострадали, осколки задели только Серёжу. Порезы на лице мальчика были такие сильные, что мать заволновалась: не остались ли осколки внутри. Нужно было срочно ехать в больницу. Накинув на себя тёплые вещи, Баглаенко стали выбираться из дома. Входную дверь заклинило, её пришлось выбивать. Спуститься с третьего этажа по лестнице тоже было непросто — после взрыва она была завалена арматурой.

Соседи помогли семье расчистить путь для их автомобиля, потому что повсюду были разбросаны осколки и груды металла. Баглаенко сели в машину. Из-за взрыва колёса автомобиля спустило, лобовое стекло было повреждено настолько, что через него ничего не было видно. Старший сын сел на переднее сиденье, высунулся из окна и говорил отцу, куда ехать.

В больнице врачи зашили множественные осколочные ранения у Галины, которые сильно кровоточили. Серёже требовалась челюстно-лицевая хирургия, пришлось ехать в другую больницу. За три года раны на лице ребёнка затянулись, но шрамы остались, как и психологическая травма.

«Недавно в Донецке был салют. Мы решили, что это бомбёжка. У Серёжи началась истерика, он начал просить всех прятаться. Еле успокоили ребёнка», — рассказывает Галина.

Несколько месяцев Баглаенко восстанавливали свою квартиру. Из-за взрыва разрушились даже межкомнатные стены. Какое-то время семье пришлось жить у родственников. Сейчас Серёжа ходит в третий класс, учится на отлично, занимается боксом.