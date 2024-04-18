Пушилин: ВСУ обстреляли больницу и станцию переливания крови в Горловке

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что армия Украины нанесла удар по центру Горловки.

Об этом Пушилин написал в своём Telegram-канале.

В результате удара лёгкие ранения получили восемь человек, среди которых один ребёнок.

«Целенаправленно били по больнице и станции переливания крови — они повреждены», — отметил в публикации Пушилин.

По предварительной информации, при обстреле украинские военные использовали РСЗО HIMARS.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил о шести раненых при обстреле города со стороны ВСУ.