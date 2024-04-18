Пушилин: ВСУ обстреляли больницу и станцию переливания крови в Горловке
- РИА Новости
Об этом Пушилин написал в своём Telegram-канале.
В результате удара лёгкие ранения получили восемь человек, среди которых один ребёнок.
«Целенаправленно били по больнице и станции переливания крови — они повреждены», — отметил в публикации Пушилин.
По предварительной информации, при обстреле украинские военные использовали РСЗО HIMARS.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил о шести раненых при обстреле города со стороны ВСУ.