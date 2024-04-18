RT в Telegram
Подпишись

Пушилин: ВСУ обстреляли больницу и станцию переливания крови в Горловке

Короткая ссылка
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что армия Украины нанесла удар по центру Горловки.
Пушилин: ВСУ обстреляли больницу и станцию переливания крови в Горловке
  • РИА Новости

Об этом Пушилин написал в своём Telegram-канале.

В результате удара лёгкие ранения получили восемь человек, среди которых один ребёнок.

«Целенаправленно били по больнице и станции переливания крови — они повреждены», — отметил в публикации Пушилин.

По предварительной информации, при обстреле украинские военные использовали РСЗО HIMARS.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил о шести раненых при обстреле города со стороны ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить